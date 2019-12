De luisteraars van de VRT-radiozender Radio 1 hebben zaterdag voor het derde jaar op rij "Ploegsteert" van Het Zesde Metaal verkozen tot beste Belgische pop- en rocknummer aller tijden. "Ruimtevaarder" van Kommil Foo (2) en "Mia" van Gorki (3) vervolledigden dit jaar het podium van de Belpop 100.

In de hoogste regionen van de Belpop 100 was ook plaats voor classics van onder meer Jacques Brel ('Ne me quitte pas'), dEUS ('Instant Street'), Red Zebra ('I can't live in a living room') en Raymond van het Groenewoud ('Twee meisjes').

Tussen deze vaandeldragers murwde zich één nieuwkomer: rapper Brihang schoot vanuit het niets naar de zevende plaats met 'Steentje'.

De Belpop 100 werd zaterdag uitgezonden vanuit het Belpop-café in Hasselt. Ruim 12.000 luisteraars brachten hun stem uit, een derde meer dan vorig jaar.