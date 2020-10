Op 3 november schrijven de Amerikanen geschiedenis in het (al dan niet virtuele) stemhokje. Knack Historia vertelt het turbulente relaas van het land in iconische beelden en een afspeellijst vol Amerikaanse muziek.

In november kiezen de Amerikanen hun volgende president, en ook bij ons zijn alle ogen gericht op deze nu al historische stembusgang. De nieuwste editie van Knack Historia staat dan ook in het teken van de Verenigde Staten.

Knack Historia: Amerika door het oog van de lens leidt u aan de hand van 17 wereldberoemde beelden doorheen de geschiedenis van het land en haar inwoners. Elk beeld heeft een link met thema's die ook tijdens de verkiezingen van 2020 voorop komen te staan.

Freelancejournaliste Lotte Lambrecht geeft die beelden een geluid. Ze stelde een afspeellijst samen met 81 nummers uit het Amerika van vroeger en nu. Van Sonic Youth die de conventies van alternatieve rock onderuithaalde, langs de protestsongs van Billie Holiday en Childish Gambino, tot Billie Eilish, het boegbeeld van de teleurgestelde (Amerikaanse) tiener die staakt voor het klimaat, Donald Trump parodieert op TikTok en netjes met een mondmasker om de oren en een vuist in de lucht door de straten van het door racisme en polarisering geteisterde continent trekt.

Beluister de playlist hier.

