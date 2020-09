Plastic kroon van rapper Notorious B.I.G. voor 595.000 dollar geveild

Een voor zes dollar in een winkel gekochte kroon in plastic die de New Yorkse rapper Notorious B.I.G. voor een fotosessie heef gebruikt, is bij Sotheby's in New York voor 594.750 dollar geveild. Dat heeft het veilinghuis woensdag bekendgemaakt.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













De geveilde plastic kroon van Notorious B.I.G. © belga

Het hebbeding bleef in het bezit van fotograaf Barron Claiborne die van de partij was voor de historische fotosessie ten behoeve van het magazine Rap Pages. Die vond op 6 maart 1997 plaats in Manhattan, drie dagen voor de moord op de rapper in Los Angeles. De kroon bracht, samen met drie foto's van de 'King of New York', zowat het dubbele op dan de schatting van Sotheby's die 300.000 dollar als maximum zag. De veiling behelsde ook andere objecten gelieerd met hiphop. Het hebbeding bleef in het bezit van fotograaf Barron Claiborne die van de partij was voor de historische fotosessie ten behoeve van het magazine Rap Pages. Die vond op 6 maart 1997 plaats in Manhattan, drie dagen voor de moord op de rapper in Los Angeles. De kroon bracht, samen met drie foto's van de 'King of New York', zowat het dubbele op dan de schatting van Sotheby's die 300.000 dollar als maximum zag. De veiling behelsde ook andere objecten gelieerd met hiphop.