Pete Shelley (63), zanger van Buzzcocks, overleden

Shelley werd in 1955 geboren en richtte op z'n twintigste Buzzcocks op, samen met Howard Devoto, die later nog de postpunkband Magazine zou oprichten. Haar eerste concert speelde de groep in 1976, als voorprogramma van Sex Pistols. Het jaar erna debuteerden ze met de ep Spiral Scratch, waarna drie albums volgden voor hun split. Acht jaar na die breuk, in 1989, kwam de groep weer samen. Ze zou uiteindelijk nog zes albums maken, waarvan het laatste in 2014.





Het visitekaartje van de groep bij het grote publiek zal altijd de door liefdesverdriet vooruitgestuwde single Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've) zijn op Singles Going Steady, een compilatieplaat die algemeen als het beste werk van de groep wordt beschouwd en op plaats 360 staat in Rolling Stones lijst met beste platen aller tijden.

De invloed van Buzzcocks op de rockers en punkers die ná hen kwamen, mag dan ook niet worden onderschat. Deerhunter en Pearl Jam coverden ooit hun songs en onder anderen Billy Joe Armstrong van Green Day, Lol Thorhurst van The Cure, Smashing Pumpkins-zanger Billy Corgan en Peter Hook van New Order bewezen Shelley de laatste eer op de sociale media. Hook speelde zijn eerste concert als bassist van Joy Division in het voorprogramma van Buzzcocks. 'Zonder Pete werkte ik nog steeds in de dokken', tweette Hook.