Pearl Jam blijft heersen over De Tijdloze, maar die is wel vrouwelijker dan ooit

Eddie Vedder en zijn kompanen van Pearl Jam hebben voor de vierde keer op de rij de hoofdvogel afgeschoten in De Tijdloze, de klassiekerslijst van Studio Brussel. Hun Black deelt het podium met Queens Bohemian Rhapsody en Smells Like Teen Spirit van Nirvana, net als de rest van de top tien vaste waarden in De Tijdloze.

De top 10 van De Tijdloze 1. (1) Pearl Jam - Black 2. (4) Queen - Bohemian Rhapsody 3. (3) Nirvana - Smells Like Teen Spirit 4. (4) Pink Floyd - Wish You Were Here 5. (2) Gorky - Mia 6. (6) Metallica - One 7. (7) Led Zeppelin - Stairway To Heaven 8. (9) Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond 9. (10) Dire Straits - Sultans of Swing 10. (8) Deep Purple - Child in Time

Buiten de in steen gebeitelde namen aan de top was het dit jaar afwachten hoeveel vrouwelijke artiesten de eindejaarslijst van Studio Brussel zouden halen na de campagne van RoSa vzw, een kenniscentrum voor gender en seksualiteit, om De Tijdloze wat minder 'tietloos' te laten zijn en er dus meer vrouwen in te stemmen.

En dat heeft gewerkt. Sinéad O Connor, vorig jaar de enige vrouwelijke solo-artieste in de lijst, kreeg het gezelschap van Amy Winehouse, Nina Simone, Janis Joplin, Anne Clark en twee keer Aretha Franklin. Haar nummer Respect, door RoSa voorgedragen als nummer om bij voorkeur op te stemmen, is meteen de hoogste nieuwkomer dit jaar, op plaats 25.

Ook wie de vier nummers van Fleetwood Mac en Zombie van The Cranberries niet meerekent, ziet een Tijdloze die oestrogener getint is dan ooit. In totaal staan er tien nummers in de lijst die gezongen zijn door één frontzangeres, drie meer dan het vorige recordjaar op dat vlak in 2000. Opvallend: door de intrede van Aretha Franklin en Nina Simone is ook het aantal nummers door niet uitsluitend witte artiesten verdubbeld tegenover vorig jaar, van drie naar zes.

Ook vorig jaar zorgde een oproep op de sociale media voor een nieuw nummer in De Tijdloze, Africa van Toto. Dat liedje doet het ook dit jaar uitstekend en is veertien plaatsen gestegen naar de 23ste plaats.

Vrouwen in De Tijdloze 2018 #14 Fleetwood Mac (met Christine McVie en Stevie Nicks in de rangen) - The Chain #24 Fleetwood Mac (met Christine McVie en Stevie Nicks in de rangen) - Dreams #25 Aretha Franklin - Respect #30 Amy Winehouse - Back To Black #33 Fleetwood Mac (met Christine McVie en Stevie Nicks in de rangen) - Go Your Own Way #36 Sinéad OConnor - Troy #43 Arcade Fire (met Regine Chassagne en Sarah Neufeld in de rangen) - Rebellion (Lies) #55 Aretha Franklin - I Say a Little Prayer #57 Nina Simone - Feeling Good #76 Anne Clark - Our Darkness #87 Janis Joplin - Piece of My Heart #91 The Cranberries (met Dolores O Riordan in de rangen) - Zombie #95 Fleetwood Mac (met Christine McVie in de rangen) - Everywhere Niet-witte artiesten in De Tijdloze 2018 #25 Aretha Franklin - Respect #29 Rage Against The Machine - Killing in The Name #44 Prince - Purple Rain #55 Aretha Franklin - I Say a Little Prayer #56 Jimi Hendrix - All Along The Watchtower #57 Nina Simone - Feeling Good

Queen blijft op kop in 1000 klassiekers van Radio 2

In de eindejaarslijst van Radio 2 is Bohemian Rhapsody van Queen onverwoestbaar. Voor de achtste keer kozen de luisteraars van de familiezender het epische rocknummer uit 1975 als hun favoriet. Dancing Queen van ABBA eindigde op nummer twee, Thriller van Michael Jackson op drie

De lijst anno 2018 bevat nummers uit negen decennia met een sterke vertegenwoordiging van de jaren tachtig en zeventig. In the mood van Glenn Miller uit 1939 is de oudste klassieker. Queen wint ook het pleit als populairste artiest met liefst 14 nummers in de lijst, een duet met David Bowie zorgt nog voor een vijftiende notering. Ook hier kaapt ABBA zilver weg met 13 nummers in de lijst.

De 1.000 klassiekers telde 162 Vlaamse producties en 159 Nederlandstalige nummers. Will Tura komt negen keer voor in de lijst, Clouseau acht keer, even goed als noorderbuur Marco Borsato. De sterkste stijger dit jaar is Hallelujah van Leonard Cohen, dat 744 plaatsen wint en van 992 naar 248 springt. Happy van Pharrell Williams uit 2013 is op plaats 171 de hoogste nieuwkomer.