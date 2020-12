Een zesdelige reeks moet de hele muzikale carrière van Paul McCartney belichten.

Paul McCartney wil zijn muziekcarrière in een docuserie gieten. De zesdelige reeks, die begint met zijn tijd als lid van de Beatles en zich uitstrekt tot zijn huidige muzikale activiteiten, heeft nog geen titel, maar McCartney krijgt voor het project wel de steun van de legendarische Amerikaanse muziekproducer Rick Rubin. De zanger en basgitarist verspreidde op Twitter en YouTube alvast een aankondigende trailer in zwartwit.

Wanneer en waar de docureeks te zien zal zijn, is voorlopig ook nog onduidelijk. Volgens het Amerikaanse vaktijdschrift Deadline zullen in de reeks ook originele muziekbanden van opnames van de Beatles te zien zijn, die daarvoor voor de eerste keer de beroemde Abbey Road Studios verlaten. McCartney brengt vrijdag een nieuw album uit.

