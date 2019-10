Paul Barrere, zanger-gitarist van rootsrockband Little Feat, is overleden. Dat is te lezen op de Facebookpagina van de band.

Barrere deed auditie voor Little Feat toen de band in 1969 werd opgericht, maar werd er uiteindelijk pas in 1972 bijgehaald, eerst als bassist, later als gitarist. Hij zou uiteindelijk bijna vijf decennia lid blijven van de groep, bekend van nummers Willin' en Dixie Chicken, het eerste nummer van Little Feat waarop Barrere te horen is. De zanger-gitarist schreef ook zelf meerdere nummers voor de band.

Barrere had hepatitis C en kreeg in 2015 te horen dat hij leverkanker had. Daardoor miste hij de huidige tournee van de band. 'Paul, zeil naar de volgende plaats op je reis met onze aanhoudende liefde voor een leven dat altijd gewijd was aan de muze en de muziek. We zijn dankbaar voor de tijd die we hebben gedeeld', is te lezen op de Facebookpagina van Little Feat.