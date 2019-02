Paradise City viert vijfjarig bestaan en pakt uit met bisnummer van DJ Koze

Paradise City, het festival voor elektronische muziek op het domein van Kasteel Ribeaucourt in Perk, viert dit jaar haar vijfde verjaardag. Voor de jubileumeditie plant de organisatie zo'n 65 acts, waarvan ze de eerste twaalf woensdag bekendmaakte.

De opvallendste naam is DJ Koze. De Duitse veteraan stond namelijk vorig jaar ook al in Perk. Hij krijgt het gezelschap van goed elektronisch volk: &me, Blond:ish, Caristan Dixon, Eris Drew, Jam Blomqvist & Band, John Talabot, Mim Suleiman & Esa, Mind Against, Motor City Drum Ensemble en Nu Guinea.

Om al die namen te huisvesten en als antwoord op het groeiende aantal bezoekers, voorziet de organisatie dit jaar voor het eerst vier podia in plaats van drie. Daarvoor zocht en vond ze extra ruimte in de bossen rond het kasteel.

Verder staat de duurzaamheidsgedachte nog steeds bovenaan de line-up van Paradise City. Wie dat wil, kan op de website van het festival een koolstofrapport nalezen dat werd opgesteld na de editie van 2018. Daaruit blijkt dat de koolstofafdruk van het festival voor het eerst in zijn geschiedenis daalde.

Tickets en info vindt u op de website van Paradise City.