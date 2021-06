Elektronicafestival Paradise City vindt dit jaar plaats op 13, 14 en 15 augustus. Plaats van afspraak is opnieuw het Kasteel Ribaucourt in het Vlaams-Brabantse Perk.

Paradise City verhuist naar augustus. Het festival, dat bekend staat om zijn visie op ecologie en duurzaamheid, gaat normaal gezien jaarlijks door op het einde van juni, maar moest wijken voor de pandemie. 'Wat je niet doodt, maakt je sterker, zegt men. We zijn verheugd dat de hele sector perspectief krijgt', zegt mede-organisator Gilles De Decker. 'Eindelijk kunnen we onze passie weer botvieren en dat doet deugd.'

Hoe het festival er concreet zal uitzien en hoeveel publiek er wordt toegelaten, is nog niet bekend. Ook de line-up is nog niet vrijgegeven. 'Het festival blijft wel trouw aan haar duurzame roots en wordt ook dit jaar wellicht een van de groenste festivals ter wereld', klinkt het

Het team achter Paradise City organiseert deze zomer van 1 juli tot en met 1 augustus Paradise Down By The Lake in het park van Beervelde, waarbij bezoekers vanop bootjes in het water kunnen genieten van elektronische muziek. (Belga)

