Omdat de huidige coronamaatregelen nog geen grote bijeenkomsten toelaten, keert Paradise City voor de tweede keer terug met het kleinschaligere en intiemere festival Paradise Down by the Lake. Onder meer Lola Haro, John Talabot, Alfred Anders & Walrus en AliA & DTM Funk spelen er een set.

Paradise Down by the Lake verhuist dit jaar naar het Park van Beervelde, bij Lochristi in Oost-Vlaanderen. Het concept blijft hetzelfde als vorig jaar: vijf weekends lang kunnen telkens 400 bezoekers genieten van DJ-sets en live acts vanop bootjes, dobberend op een meer.

De vijftig beschikbare bootjes hebben elk een capaciteit van acht personen en zijn uitgerust met banken, een tafel en een opbergruimte. Een borstwering zorgt ervoor dat opvarenden niet zomaar overboord kunnen vallen. Bezoekers kunnen een gezonde picknick en drankjes bestellen voor de lunch en/of het diner aan boord.

Flexibeler

Of Paradise City dit jaar opnieuw kan doorgaan in zijn normale vorm, is nog niet bekend. Het elektronicafestival vindt jaarlijks in juni plaats in Perk, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Steenokkerzeel. 'Anders dan Rock Werchter (dat dinsdag aankondigde dat het niet zal doorgaan, nvdr.) zijn wij niet zo groot. We zijn flexibeler en kunnen snel schakelen', zegt Gilles De Decker, oprichter van Paradise City. 'We zouden ons festival bij wijze van spreken in een maand kunnen opbouwen. Daarom wachten we nog even om een beslissing te nemen.'

Vorig jaar kreeg ook de zomereditie van het festival een nieuw jasje, gelijkaardig aan Paradise Down by the Lake. Bij het kasteel van Perk werden toen bubbelvlootjes gemaakt, onder de noemer Paradise City On Boats. Indien het festival ook dit jaar niet zou kunnen doorgaan, is het volgens de organisatie een optie om On Boats opnieuw te organiseren.

Paradise Down by the Lake vindt tussen 1 mei en 6 juni elk weekend plaats. De ticketverkoop start morgen, woensdag 17 maart. Kaartjes worden per boot (8 personen) verkocht en kosten tussen 40 en 52 euro per persoon per dag. Meer info op de website van het festival. (Belga)

Paradise Down by the Lake verhuist dit jaar naar het Park van Beervelde, bij Lochristi in Oost-Vlaanderen. Het concept blijft hetzelfde als vorig jaar: vijf weekends lang kunnen telkens 400 bezoekers genieten van DJ-sets en live acts vanop bootjes, dobberend op een meer.De vijftig beschikbare bootjes hebben elk een capaciteit van acht personen en zijn uitgerust met banken, een tafel en een opbergruimte. Een borstwering zorgt ervoor dat opvarenden niet zomaar overboord kunnen vallen. Bezoekers kunnen een gezonde picknick en drankjes bestellen voor de lunch en/of het diner aan boord.Of Paradise City dit jaar opnieuw kan doorgaan in zijn normale vorm, is nog niet bekend. Het elektronicafestival vindt jaarlijks in juni plaats in Perk, een deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Steenokkerzeel. 'Anders dan Rock Werchter (dat dinsdag aankondigde dat het niet zal doorgaan, nvdr.) zijn wij niet zo groot. We zijn flexibeler en kunnen snel schakelen', zegt Gilles De Decker, oprichter van Paradise City. 'We zouden ons festival bij wijze van spreken in een maand kunnen opbouwen. Daarom wachten we nog even om een beslissing te nemen.'Vorig jaar kreeg ook de zomereditie van het festival een nieuw jasje, gelijkaardig aan Paradise Down by the Lake. Bij het kasteel van Perk werden toen bubbelvlootjes gemaakt, onder de noemer Paradise City On Boats. Indien het festival ook dit jaar niet zou kunnen doorgaan, is het volgens de organisatie een optie om On Boats opnieuw te organiseren. Paradise Down by the Lake vindt tussen 1 mei en 6 juni elk weekend plaats. De ticketverkoop start morgen, woensdag 17 maart. Kaartjes worden per boot (8 personen) verkocht en kosten tussen 40 en 52 euro per persoon per dag. Meer info op de website van het festival. (Belga)