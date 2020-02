De organisatie van Paradise City heeft voor de eerste keer dit jaar namen gelost. Het groene dance-festival aan het Kasteel de Ribaucourt vindt dit jaar voor de zesde keer plaats en pakt onder meer uit met Adriatique, Kink en Ben UFO.

Uit ons land is Knack Focus' Mens van het Jaar Charlotte Adigéry voorlopig de grootste naam. Daarnaast is het uitkijken naar Nosedrip, de Gentse dj achter het hippe Stroom-label, en Lola Haro, de jonge dj uit Antwerpen die onder de vleugels van Paradise City aan een stevige opmars bezig is in de elektronica-scene. Daarnaast komen Courtesy, Eli Verveine, Gidge, Ry X & Frank Wiedeman present Howling, Kerri Chandler, Kruder & Dorfmeister, Leafar Legov, Map.Ache, Max Cooper, Mézigue, Paquita Gordon, S.A.M. en Trikk naar Paradise City. Paradise City vindt plaats van 26 tot en met 28 juni. De early bird-ticketverkoop is bezig. Alle info vindt u hier.