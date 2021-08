De zesde editie van het muziekfestival Paradise City is zondagavond op het domein van het Kasteel de Ribaucourt in het Vlaams-Brabantse Perk op zijn einde gelopen. Alles samen kwamen er meer dan 25.000 bezoekers op af: zo'n 7.500 vrijdag, 10.000 op zaterdag, en 8.000 op zondag, aldus de organisatoren.

In de 'Tests Village' werden vrijdag ongeveer 1.200 snelle antigeentests uitgevoerd. Daarvan bleken er drie positief. Zaterdag kwamen daar nog eens drie positieve gevallen bij op een totaal van zo'n 900 afgenomen tests. De betrokken festivalgangers mochten het festival niet binnen, net zo min als de mensen die hen vergezelden. Zondag werden ongeveer 1.200 tests uitgevoerd, maar toen bleek niemand positief te zijn. 'Dit is heel goed nieuws, want zondag hebben we alle mensen op de camping die niet gevaccineerd waren, opnieuw moeten testen', verklaarde Gilles De Decker, medeoprichter van Paradise City. 'Zij testten zowel op vrijdag als op zondag negatief. Niemand van de camping is positief bevonden, ondanks het feit dat ze drie dagen lang hebben gefeest.' De camping was met 2.500 mensen volzet. Meer dan 60 procent van de campingbezoekers was volledig gevaccineerd. 'Er was een positieve energie en we voelden dat de mensen dit nodig hadden', aldus nog De Decker. 'Er waren geen gevechten en heel weinig incidenten. De sfeer was goed.'