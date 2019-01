Oscar and the Wolf krijgt eigen podium op Tomorrowland

Tomorrowland heeft aangekondigd welke artiesten, labels, clubs en organisatoren volgende zomer een podium zullen hosten op de vijftiende editie van het dancefestival. Daar zitten heel wat vaste gastheren en -vrouwen tussen, van Netsky tot Bonzai, maar zoals elk jaar zijn er ook een paar nieuwigheden.

Voor de Belgische muziekhebber is de opvallendste nieuwe stagehost Oscar and the Wolf. Twee jaar geleden tekenden Max Colombie en co nog voor het eerste grote liveconcert in de Tomorrowland-geschiedenis. De groep palmt een podium in met Infinity, een concept waar de organisatie nog niets over kwijt wil.

Ook Eric Prydz komt met grootse plannen naar Boom. De Zweedse producer toert al enkele jaren met technologisch hoogstaande shows, maar plant op Tomorrowland een volledig nieuwe productie, inclusief een 3D-hologram dat voor een 360 graden-beleving moet zorgen.

Vaste klanten Dimitri Vegas & Like Mike, zowat vergroeid met het festival, palmen zoals elk jaar een podium in met hun label Smash The House, maar programmeren daarnaast jong talent onder de naam generation Smash. Ook Carl Cox en Paul Van Dyk programmeren een stukje van het festival, allebei met hun eigen feestconcept uit Ibiza als uitgangspunt. Verder krijgen technogrootheden Nina Kraviz en Tale of Us voor het eerst een eigen podium. Voor hardstyle en aanverwante genres is er deze zomer een vaste stek, die het hele festival lang zal worden gehost door Q-dance.

Tomorrowland vindt plaats van 19 tot en met 21 juli en van 26 tot en met 28 juli. De ticketverkoop begint op 26 januari. Alle info vindt u hier.