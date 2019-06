Dit weekend wordt Michael Jackson herdacht tijdens een grote hommageshow in het Oostendse Kursaal, tien jaar na zijn dood. Die tribute stond nooit op de helling, ook niet na de Leaving Neverland-documentaire, zegt de organisatie.

Vandaag, 25 juni 2019, is het tien jaar geleden dat popster Michael Jackson overleed. Uiteraard een wrange dag voor de fans van de King of Pop, zeker omdat Jackson de afgelopen maanden nog maar eens postuum in opspraak kwam door de HBO-documentaire Leaving Neverland. Daarin doen Wade Robson en James Safechuck urenlang uit de doeken hoe Jackson hen zou hebben misbruikt.

Toch blijft Jackson wereldwijd razend populair. In de top 100 van meest gestreamde artiesten op Spotify staat Michael Jackson nog steeds op nummer 85, merkte het Nederlandse muziekplatform 3voor12 op. De enige andere 'oudere' acts in die lijst zijn Queen en Elton John, die hun hernieuwde succes te danken hebben aan bioscoophits Bohemian Rhapsody en Rocketman.

Ook in Vlaanderen zijn veel mensen de King of Pop niet vergeten ondanks de harde aantijgingen, stelt Pieter De Wulf van Show-Time vast. Hij organiseert dit weekend een eerbetoon in het Kursaal van Oostende met Jackson-imitator Christophe Lequesne, die negen jaar geleden de talentenjacht My Name Is Michael op VTM won en in Dag A Allemaal vertelde dat hij sinds de documentaire nog nooit zoveel optredens gehad heeft gehad. 'Dat komt natuurlijk omdat Michael opnieuw meer in de belangstelling staat', legt Lequesne uit.

'In de weken nadat de reportage was uitgezonden, hebben we veel meer kaarten verkocht', zegt De Wulf. 'Daar zie ik een aantal redenen voor. Slechte reclame is ook reclame, om te beginnen. Veel mensen hoorden in de nasleep van Leaving Neverland voor het eerst van de show. Daarnaast merk ik dat de echte fans nu extra willen tonen dat ze pal achter Michael Jackson blijven staan, ook na zijn dood.' De organisator voegt eraan toe: 'Door een grote fan van Michael Jackson is mij na Leaving Neverland nog een andere documentaire op YouTube aangeraden, die alle beschuldigingen aan Jacksons adres weerlegt en veel minder aandacht kreeg in de media. Ik heb ze alletwee bekeken, maar ik ben geen politieagent en weet dus niet hoe de vork exact in de steel zit.'

De show annuleren heeft De Wulf nooit overwogen. 'Mensen kijken niet naar Michael, maar naar Christophe, een sympathieke gast waarvoor ik mijn handen in het vuur steek. Het gaat ons om de muziek, de choreografie en de show van Jackson. Daar komen de mensen ook voor. Door zijn muziek te boycotten, raak je Jackson ook niet meer, gezien hij overleden is.'