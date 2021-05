De Nederlandse Duncan Laurence, die in 2019 het Eurovisiesongfestival won en dit jaar op de finale zou optreden, is positief getest op corona. Dat maakt de Nederlandse organisatie van het festival bekend.

Afgelopen maandag testte Duncan Laurence nog negatief in het testpaviljoen bij het Eurovisiesongfestival, waardoor hij maandag en dinsdag toegang had tot Rotterdam Ahoy. Daar trad hij op tijdens de eerste halve finale. De dag erna kreeg hij thuis lichte klachten, een sneltest bleek positief. Vanwege de isolatieperiode van tenminste zeven dagen zal Duncan zaterdagavond niet live in Rotterdam Ahoy kunnen optreden. Hij zal wel in een andere vorm acte de présence geven.

'We balen enorm, in de eerste plaats voor Duncan, die we dit liveoptreden zo hadden gegund na zijn Eurovisiezege en het wereldwijde succes van Arcade', zegt producent Sietse Bakker. 'Duncan is enorm teleurgesteld, hij heeft hier twee jaar lang naar uitgekeken. We zijn heel blij dat hij toch te zien zal zijn in de finale op zaterdag 22 mei', aldus het management.

Eerder testte ook al een lid van de IJslandse inzending Daði og Gagnamagnið positief. Het optreden van de IJslanders op de halve finale vanavond wordt vervangen door een opname van een repetitie. (Belga)

