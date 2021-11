Vi.be, het aanspreekpunt voor Belgische artiesten en de muzieksector, heeft een open brief gepubliceerd waarin opgeroepen wordt om de muzieksector ook tijdens de vierde coronagolf niet in de steek te laten. 'Dit is echt de allerlaatste keer dat onze sector op slot kan gaan', klinkt het.

Als reactie op de strengere maatregelen voor concerten die vrijdag opnieuw opgelegd werden, en uit vrees voor nog meer sluitingen in de nabije toekomst, heeft muziekplatform vi.be een open brief gepubliceerd. Daarin worden de kelderende ticketverkoop, de hoeveelheid no-shows op evenementen en de financiële en mentale impact op de hele sector aangekaart. In het kader daarvan worden enkele oproepen gelanceerd in de brief

De eerste en belangrijkste daarvan is gericht aan de Vlaamse, Brusselse en federale overheden. Er wordt gevraagd om opnieuw voldoende steunmaatregelen te voorzien, zodat de sector ook de vierde coronagolf kan overleven. 'Verleng de regeling rond tijdelijke werkloosheid omwille van corona, voorzie opnieuw overbruggingsrecht voor zelfstandige ondernemers die omzetverlies lijden, en voer ook andere maatregelen opnieuw in die omzetgerelateerd zijn, zoals o.a. de hinderpremie of het beschermingsmechanisme. De sector is ook vragende partij om de voucherregeling voor verplaatste concerten en evenementen opnieuw in te voeren.'

Daarnaast wordt de lokale overheden gevraagd om de gemaakte beslissingen zo veel mogelijk op te volgen en niet blindelings over te gaan tot een totaalverbod op evenementen. Tot slot wordt er gevraagd om voor duidelijk en realistisch perspectief te zorgen, en nieuwe evoluties tijdig aan te kondigen zodat de sector zich kan voorbereiden, en roept de brief op om zo snel mogelijk boostervaccins aan te bieden zodat de bevolking weer veilig naar evenementen kan gaan. 'We willen kunnen organiseren zonder risico op extra druk op de zorg.'

De brief concludeert met de bemerking dat de evenementensector al 20 maanden solidair is met de maatschappij, en dat het nu tijd is dat de maatschappij ook solidair is met de sector. 'De verbindende kracht van muziek is enorm, dat beseffen we nu meer dan ooit. Laat ons ook deze vierde golf in solidariteit doorkomen.'

De volledige brief kunt u hier lezen.

