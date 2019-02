Op de set met Zwangere Guy: 'Wiet roken, dames die strippen, je kent dat wel'

'Ik zit met een paar vrienden in de club. Stoer doen, wiet roken, dames die strippen, je kent dat. Maar al snel begin ik slecht te gaan en over te geven. Uiteindelijk kots ik een kind van twaalf uit dat keihard begint te dansen en iedereen de club uitjaagt. Terwijl Darrell Cole mij reanimeert, komt Selah Sue binnen, die de moeder van het kind blijkt te zijn en het een knuffel geeft.'

Geen jeugdherinneringen deze keer, maar een lome funkgroove voor op de dansvloer.

Dat is het verhaal van Guy-funk, de nieuwe video van Zwangere Guy, klein bier in vergelijking met het rauwe familiedrama dat Zwangere Guy toonde bij Gorik Pt. 1. 'Geen jeugdherinneringen of levenslessen deze keer', verzekert de koning van de Brusselse rap ons, 'maar een lome funkgroove voor op de dansvloer. Pina colada in de ene hand, een jointje in de andere en op jacht naar de ware.

'Als je zo'n radiovriendelijk nummer lost, hoort daar wel een tegendraadse clip bij', verklaart Zwangere Guy de bizarre video. 'Alle rappers hebben nu van die perfecte blingblingvideo's, perfect gekadreerd met roze, groen en blauw licht. Wel, alles wat de Belgische hiphop met zulke clips heeft opgebouwd, breek ik met plezier weer af. Geef mij dan maar de trashy video's van Tommy Cash of Mykki Blanco.'

Wie zijn drie laatste singles naast elkaar legt - het rauwe Gorik Pt. 1, het barse R.A.F. en nu het dansbare Guy-funk - hoort meteen ook de drie delen van het album dat de rapper begin maart uitbrengt. 'Eerst gaat het over mijn moeilijke jeugd en mijn persoonlijkheid, vervolgens over hoe graag ik opval en de patser uithang en tot slot ga ik vol voor het experiment met onder anderen Blu Samu. De hele plaat lang hangt de vraag in de lucht: wie is die Guy nu eigenlijk? Maar op het einde weet je het nog niet', lacht hij.

