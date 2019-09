Nadat The Hickey Underworld in de zomer van 2016 stiekem splitte, stichtte zanger Younes Faltakh samen met Das Pop-bassist Niek Meul de rockgroep Arabnormal. Zoals eerste single Scorpio aangeeft, richt die haar blik op het oosten. 'Én op de Carré en Tomorrowland!'

Platenfirma Pias klasseert hen onder 'alternative world music', de band zelf garandeert 'a flying carpet music journey to the orient and back.' Arabnormal serveert zijn rock dus het liefst met een oosters sausje eroverheen. En toch ging Younes Faltakh het allemaal opnemen in het koele, Zweedse Stavsnäs, op een veertigtal kilometer van Stockholm.

Toen The Hickey Underworld splitte, dacht ik: 'Waarom brengen producer Niek Meul en ik niet gewoon nieuwe muziek uit onder een andere naam?' Younes Faltakh

'Enigszins paradoxaal, ik weet het', zegt Faltakh. 'Ik heb de voorbije twee jaar heel regelmatig in Zweden gezeten omdat Niek er zijn eigen homestudio heeft. De eerste twee albums van The Hickey Underworld zijn destijds geproducet door het voltallige Das Pop, en met Niek had ik altijd al de beste verhouding. Hij was het meest betrokken, deed het meeste moeite. Want als het alleen Bent Van Looy en Reinhard Vanbergen zouden zijn geweest, waren die platen er waarschijnlijk nooit gekomen. (lacht) Nee serieus: als het moest, werkte Niek elk uur van de dag door. Dat was ongezien voor ons, hij heeft The Hickey echt beter gemaakt. Toen ik enkele jaren geleden aan nieuwe nummers begon te werken, op dat moment nog met een vierde plaat van The Hickey Underworld in het achterhoofd, wist ik dat ik dat opnieuw met hem wilde doen. En toen The Hickey even later splitte ('De groep is in de zomer van 2016 doodgebloed', vertelde Younes Faltakh ons in een vorig interview, nvdr.) dacht ik: "Waarom brengen Niek en ik dit niet gewoon onder een andere naam uit?"'

Arabnormal © GF

En zo werd Arabnormal geboren. In de studio is het een duoproject, maar live kan Faltakh bogen op een alternatieve all-starunit, zonder Niek Meul maar met ex-Hickey-sidekick en regisseur van Welp en Tabula Rasa Jonas Govaerts op bas, Mich Beniest van wijlen Deadsets op gitaar en Millionaire-leden Sjoerd Bruil en Damien Vanderhasselt op gitaar/keys en drums.

Aanstaande zaterdag begint de band in Het Bos in Antwerpen aan een clubtour die hen later dit najaar ook nog naar Het Depot in Leuven en de Charlatan in Gent brengt, maar hun allereerste concert gaven ze al in mei, in het voorprogramma van dEUS in de AB. 'Dat was redelijk spannend, meteen voor zoveel volk', vertelt Faltakh. 'En dan was het vooraf nog niet eens zeker of we wel gingen kunnen spelen. Het was het laatste van acht opeenvolgende dEUS-concerten en Tom Barman was ziek. Hij was zijn stem volledig kwijt, waardoor ze er even aan hebben gedacht de show te annuleren. Maar de cortisone - of de pillen, ik weet het niet meer - heeft zijn werk gedaan, en zo hebben we ondanks een kortere soundcheck toch kunnen optreden. Voor een eerste concert hebben we het er redelijk goed vanaf gebracht, denk ik. Of nee, heel goed. We zijn klaar voor méér!'

Op een volledige plaat van Arabnormal is het nog wachten tot het voorjaar van 2020. Kunt u tegen de start van hun clubtournee wel alvast instuderen: debuutsingle Scorpio, inclusief hieronder te bekijken videoclip. Daarop blijft de grofkorrelige stem die Faltakh bij The Hickey Underworld al hanteerde intact, maar is de muzikale omlijsting een stuk psychedelischer, catchyer én dansbaarder. 'Scorpio is gemixt als een club banger', grijnst de zanger. 'Met onze mash-up van stijlen moeten we mensen aan het dansen kunnen brengen. (droog) Eerst in Het Bos, en daarna hopelijk in de Carré en op Tomorrowland.'