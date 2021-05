Werchter Parklife, een festival van de organisatoren van Rock Werchter, heeft enkele nieuwe namen gelost voor zijn editie van deze zomer. Onder meer Zwangere Guy, Blackwave en Tourist LeMC spelen in juli op de festivalweide.

Midden maart kondigde Rock Werchter aan dat het de editie van 2021 uitstelt naar volgend jaar. Deze zomer voorziet de organisatie een alternatief: van 1 juli tot 1 augustus staat Werchter Parklife gepland. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag staan er concerten op het programma. Er zijn telkens maximum 2.500 mensen toegelaten.

Eerder werd de komst van Balthazar, Goose, Arsenal, Equal Idiots en Black Box Revelation al aangekondigd. Werchter Parklife voegt er nu nog een rijtje artiesten aan toe: rappers Tourist LeMC, Zwangere Guy, en Blackwave zullen op de planken van Werchter staan. Ook andere bekende namen als Compact Disk Dummies, Arsenal, De Mens, Ruben Block (Triggerfinger), Alex Agnew, de Nederlandse revelatie Froukje en Bart Peeters & De Ideale Mannen hebben bevestigd.

Rode Duivels

De ticketverkoop voor het festival is gisteren gestart. Enkele concerten, waaronder die van Balthazar, Arsenal en Equal Idiots, zijn al meteen uitverkocht. De ticketverkoop voor de optredens na 11 juli start op 21 mei om 10 uur. Het volledige programma is te bekijken op de website van Werchter Parklife.

De organisatie geeft nog mee dat als de Rode Duivels de kwartfinales van het Europees Kampioenschap halen, er gesleuteld zal worden aan de timings van de optredens. Zo kunnen de voetbalwedstrijden in het programma geïntegreerd worden.

Midden maart kondigde Rock Werchter aan dat het de editie van 2021 uitstelt naar volgend jaar. Deze zomer voorziet de organisatie een alternatief: van 1 juli tot 1 augustus staat Werchter Parklife gepland. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag staan er concerten op het programma. Er zijn telkens maximum 2.500 mensen toegelaten. Eerder werd de komst van Balthazar, Goose, Arsenal, Equal Idiots en Black Box Revelation al aangekondigd. Werchter Parklife voegt er nu nog een rijtje artiesten aan toe: rappers Tourist LeMC, Zwangere Guy, en Blackwave zullen op de planken van Werchter staan. Ook andere bekende namen als Compact Disk Dummies, Arsenal, De Mens, Ruben Block (Triggerfinger), Alex Agnew, de Nederlandse revelatie Froukje en Bart Peeters & De Ideale Mannen hebben bevestigd.De ticketverkoop voor het festival is gisteren gestart. Enkele concerten, waaronder die van Balthazar, Arsenal en Equal Idiots, zijn al meteen uitverkocht. De ticketverkoop voor de optredens na 11 juli start op 21 mei om 10 uur. Het volledige programma is te bekijken op de website van Werchter Parklife. De organisatie geeft nog mee dat als de Rode Duivels de kwartfinales van het Europees Kampioenschap halen, er gesleuteld zal worden aan de timings van de optredens. Zo kunnen de voetbalwedstrijden in het programma geïntegreerd worden.