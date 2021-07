Op woensdag 28 juli speelt Kidiot, het liefdeskind van Bert Ostyn (Absynthe Minded) en Nick Defour (Stakattak), op Focus Music Box.

Nog tot half september verwelkomen we elke woensdagavond een Belgische artiest op de site van See U [F]estival in Elsene, aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint. Het podium wordt de ene week gecureerd door Knack Focus, de andere door ons Franstalig zusterblad Focus Vif.

Na een double bill op de nationale feestdag, is het op 28 juli de beurt aan Kidiot, een nieuw punknoiseproject van Bert Ostyn (Absynthe Minded) en Nick Defour, de ietwat excentrieke voorman van het Brusselse trashpoptrio Stakattak. De twee leerden elkaar kennen tijdens een show in 't Krawietelke in Gent in 2016 en spelen op Focus Music Box hun eerste concert sinds de release van hun debuutalbum The Swimmer, een reeks korte punknummers die weinig tot niets met Absynthe Minded of Stakattak te maken hebben.

Wat we dan wel mogen verwachten? 'Beats. Riffs. Hooks', zegt Ostyn. En absurde teksten over boterhammen met krabsla, want 'er is al genoeg sérieux in de alternatieve muziekscene'. U moet voorlopig nog netjes op uw stoel blijven zitten, maar dat geldt niet voor Defour. 'Ik begeef me waarschijnlijk al na dertig seconden in het publiek, zoals altijd'. We nemen de proef graag op de som.

Focus Music Box Nog tot 15 september, elke woensdagavond (18u) op de See U-site aan de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene). De line-up wordt in de loop van de zomer bekendgemaakt. De deuren openen om 16u, de toegang is gratis. De concerten zijn zittend, dansen kan voorlopig nog niet. Respecteer de coronamaatregelen zoals aangegeven op het festivalterrein. Knack-abonnee? Op vertoon van uw Knack Club-kaart krijgt u een gratis consumptie bij aankoop van een drankje. (Geldig tot 18u30 en voor maximum 2 personen per kaart.) RSVP op Facebook voor de show van Kidiot.

See U [F]estival De hele zomer lang biedt See U diverse activiteiten aan: openluchtcinema, rustige dj-sets, biomarkt, zomerbar... Alle info vindt u op de Facebookpagina van See U.

Nog tot half september verwelkomen we elke woensdagavond een Belgische artiest op de site van See U [F]estival in Elsene, aan de voormalige rijkswachtkazerne Fritz Toussaint. Het podium wordt de ene week gecureerd door Knack Focus, de andere door ons Franstalig zusterblad Focus Vif.Na een double bill op de nationale feestdag, is het op 28 juli de beurt aan Kidiot, een nieuw punknoiseproject van Bert Ostyn (Absynthe Minded) en Nick Defour, de ietwat excentrieke voorman van het Brusselse trashpoptrio Stakattak. De twee leerden elkaar kennen tijdens een show in 't Krawietelke in Gent in 2016 en spelen op Focus Music Box hun eerste concert sinds de release van hun debuutalbum The Swimmer, een reeks korte punknummers die weinig tot niets met Absynthe Minded of Stakattak te maken hebben.Wat we dan wel mogen verwachten? 'Beats. Riffs. Hooks', zegt Ostyn. En absurde teksten over boterhammen met krabsla, want 'er is al genoeg sérieux in de alternatieve muziekscene'. U moet voorlopig nog netjes op uw stoel blijven zitten, maar dat geldt niet voor Defour. 'Ik begeef me waarschijnlijk al na dertig seconden in het publiek, zoals altijd'. We nemen de proef graag op de som.