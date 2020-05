Humo, De Morgen en radiozender Willy organiseren in de zomer een reeks optredens waarbij muziekliefhebbers vanuit hun eigen wagen naar Belgische shows zullen kunnen kijken en luisteren.

Humo, De Morgen en radiozender Willy bundelen de krachten om deze zomer een reeks drive-inoptredens te organiseren. Dat meldt DPG Media, de groep boven de drie merken.

De zomerfestivals mogen door het coronavirus niet plaatsvinden, maar er duiken stilaan alternatieven op. Dinsdag werd aangekondigd dat Apache Productions, de organisator van metalfestival Alcatraz, in juni een drive-infestival in Kortrijk organiseert. Ook DPG Media springt op die kar.

In juli en augustus zullen onder de naam 'Drive-in Festival' op verschillende plaatsen in Vlaanderen gedurende vier weekends optredens plaatsvinden volgens het principe van de drive-incinema. De afstandsregels kunnen daarbij volledig gerespecteerd worden, luidt het. Meer informatie over data, locaties, line-up en tickets volgt later. (Belga)

