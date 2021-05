Rock Werchter heeft opnieuw enkele namen gelost voor zijn concertreeks deze zomer, Werchter Parklife. Onder meer hiphopband Glints, Portland en Niels Destadsbader spelen in juli in Werchter.

Werchter Parklife is het coronaveilige alternatief voor de drie festivals die jaarlijks plaatsvinden op de wei van Werchter: Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique. Van 1 juli tot 1 augustus worden elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag concerten georganiseerd. Er zijn telkens 2.500 bezoekers toegelaten.

De affiche van Parklife raakt ondertussen steeds meer gevuld. Grote namen die al bevestigd waren, zijn onder meer Balthazar, Black Box Revelation, Bazart, Tourist LeMC, Goose en Bart Peeters. Ook enkele Nederlandse artiesten staan op het podium: Eefje De Visser, Froukje en rapper Lil Kleine.

Vandaag voegt de organisatie nog enkele namen toe aan de lijst. Naast Glints, Portland en Niels Destadsbader, trekt ook Sohnarr, het soloproject van Patricia Vanneste, die jarenlang violist is geweest bij Balthazar, naar Werchter. En omdat het eerder aangekondigde concert van Goose al is uitverkocht, is er een tweede show bevestigd. De volledige affiche is te bekijken op de website van Werchter Parklife.

Volgend jaar vindt Rock Werchter plaats van donderdag 30 juni tot en met zondag 3 juli. Er zijn nog geen data bekend voor TW Classic en Werchter Boutique. (Belga)

