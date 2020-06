Fontaines D.C. brengt een streepje verdwenen Dublin naar het Focus Music Festival, het onlinemuziekfestival van Knack Focus en Radio 1 met curator Kate Tempest.

Op zaterdag 20 juni presenteren Knack Focus en Radio 1 het virtuele Focus Music Festival. Curator en headliner met dienst is Kate Tempest. De Britse rapster, schrijfster en dichteres twijfelde geen ogenblik om de Ierse postpunkers van Fontaines D.C. te programmeren. Toen ze aan The Book of Traps and Lessons werkte met producer Dan Carey, zat die laatste ook samen met Fontaines D.C. voor Dogrel. 'Ik heb er toen al het een en ander van gehoord en had meteen door: they're the real deal', dixit Tempest.

'Is it too real for ya?' vraagt de band in Too Real met een gritty stem waar Shame en Girl Band trots op zouden zijn. 'Real' moet het adjectief zijn dat het meest gebruikt wordt om Fontaines D.C. te beschrijven, en dat hebben de muziekbladen niet zomaar bij elkaar afgekeken. Dat het opstandige Dogrel - volgens de Britse krant The Guardian 'het perfecte debuut' - live werd opgenomen, helpt. 'De plaat moest ruw en misschien zelfs vol fouten klinken, like a living thing', zegt frontman Grian Chatten (The Guardian).

'Ik hou van hun energie, en Chatten is een fenomenale songschrijver', gaat Tempest verder. Het is dan ook schrijven en poëzie dat de Ieren met elkaar én met Tempest bindt. Het vijftal bracht twee dichtbundels uit, geïnspireerd door Ierse romantische dichters als James Joyce en W. B. Yeats. Volgens gitarist Conor Curley is ook de band heel romantisch. Dogrel is een liefdesbrief aan zowel de burritobar waar Curly werkte als aan het Dublin van weleer, nu de kasseien en de bohémiens plaatsmaken voor tech companies en gentrificatie. 'Het romantische Ierland is dood en begraven', vertrouwt bassist Conor Deegan The Guardian toe. Al houdt Fontaines D.C. de stad voorlopig wel nog even in leven.

Focus Music Festival Zaterdag 20/6 om 20 uur, te volgen via de Facebookpagina van Knack Focus. Alle info: knackfocus.be/focusmusicfestival.

De komende dagen maken we de door Tempest samengestelde line-up verder bekend. Alles wat u moet weten over het Focus Music Festival en Kate Tempest leest u volgende week, op 17 juni, in een speciale editie van Knack Focus. Het Focus Music Festival is gratis te volgen via Facebook. Op vraag van Kate Tempest kunt u ook vrijwillig een gift achterlaten. Die zal door Tempest aan een door haar uitgekozen Belgisch goed doel gedoneerd worden: de Belgische Federatie van Voedselbanken.

