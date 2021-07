De Antilliaanse Feesten in Hoogstraten gaan, net als vorig jaar, ook in 2021 niet door. Dat heeft de organisatie vrijdagavond bekendgemaakt. 'De voorbije drie maanden gingen we van hoerastemming, naar twijfel, en weer terug'.

De organisatie achter de Antilliaanse Feesten, naar eigen zeggen het grootste Caribische festival ter wereld, besliste in mei om gezien de aangekondigde mogelijkheden voor zomerfestivals toch nog een editie 2021 uit de grond te stampen, kleinschaliger met lokale artiesten. Er werden ook al verschillende namen aangekondigd voor de editie die van 12 tot 14 augustus moest plaatsvinden.

'Maandag lieten we nog vol enthousiasme weten dat we zouden doorgaan. Maar de aanhoudende onzekerheid over geldigheid van testen, regels voor buitenlandse bezoekers, sluitingsuur, dwingt ons deze beslissing te nemen. Geloof ons, die valt erg zwaar', aldus de organisatie. 'Antilliaanse Feesten wil een feest van vrijheid en verbroedering zijn. Dat we omwille van de covid-maatregelen hier een stukje van zouden moeten opgeven, was al lang duidelijk. Maar een festival met een testdorp, dat willen we niet zijn.'

Coma

Begin deze week vernam de organisatie ook dat Jacob Desvarieux, zanger en oprichter van hoofdact Kassav', in coma ligt met een covid-besmetting. 'We hebben verschillende denkpistes besproken, we hebben er alles aan willen doen om Antilliaanse Feesten dit jaar opnieuw op poten te zetten. Maar op drie weken van de start van ons geliefde festival, kunnen wij geen alternatief waarmaken dat aan de huidige maatregelen voldoet'.

Tickethouders zullen zo snel mogelijk via Ticketmaster op de hoogte gebracht worden. Tickets blijven geldig voor de editie van volgend jaar, maar mensen kunnen ook kiezen voor een terugbetaling.

