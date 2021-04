De Britse muzikant Sting komt pas in 2022 naar Gent Jazz. Het muziekfestival verschuift zijn concert van 14 juli 2021 naar 13 juli 2022 wegens de aanhoudende coronacrisis, zo maakten de organisatoren bekend.

Wie voor deze zomer een ticket heeft voor de festivaldag met Sting, hoeft niets te doen, verzekert Gent Jazz. De tickets blijven geldig voor 13 juli 2022. 'Dat betekent dus ook dat er geen nieuwe tickets in omloop komen, want de festivaldag in 2021 was volledig uitverkocht', luidt het. Wie dat wenst kan zijn ticket wel tot 2 juli 2021 inruilen voor een voucher voor een andere festivaldag van Gent Jazz, die twee jaar geldig blijft. Het is het derde jaar op rij dat het festival Sting aan zijn neus voorbij ziet gaan. De muzikant, die bekend werd als de zanger van de band The Police, zou al in 2019 aantreden op Gent Jazz, maar zegde uiteindelijk enkele uren voor zijn concert af op doktersbevel. Vorig jaar stond hij opnieuw op de affiche, maar door de coronapandemie werd ook dat optreden geannuleerd. (Belga)