Na Ancienne Belgique maakt ook de Brusselse Botanique bekend dat de concertzaal omwille van de coronacrisis de samenwerking met externe medewerkers voorlopig moet opschorten. Dat stond dinsdag in Het Nieuwsblad en werd bevestigd aan Belga.

Botanique moest dit jaar noodgedwongen al 300 concerten annuleren en voor nog eens 300 concerten is het afwachten of ze kleinschaliger of niet kunnen plaatsvinden. Bij de Brusselse cultuurtempel zijn er ongeveer 50 medewerkers voltijds in dienst. Zij zijn kunnen blijven doorwerken, omdat bijvoorbeeld ook de gebouwen nog steeds onderhouden moeten worden. De stopzetting van de concerten heeft vooral gevolgen voor de externe freelancemedewerkers.

'We ontvangen ongeveer 650 muziekgroepen per jaar en daar moeten natuurlijk heel wat externe medewerkers voor aangenomen worden, zoals bijvoorbeeld geluidsregisseurs, lichtregisseurs, een poetsploeg en bewakers', zegt Botanique-directeur Paul-Henri Wauters. 'Nu er geen activiteiten zijn, kunnen we deze mensen niet laten werken. Het gaat over zo'n 200 tot 300 mensen en 5.500 werkdagen die we extern uitbesteden. Sommige externe medewerkers werken zowel voor ons als voor Ancienne Belgique.'

Botanique is naar eigen zeggen helemaal klaar om pakweg morgen al de activiteiten terug op te starten, maar dat zit er omwille van de veiligheids- en afstandsmaatregelen nog niet in. Ondertussen zendt Botanique deze zomer concerten live uit en organiseert de concertzaal residenties met Belgische beloftevolle artiesten die telkens drie dagen van alle faciliteiten kunnen gebruik maken. (Belga)

