Met New Amerykah Part One (4th World War) beloofde r&b-legende Erykah Badu in 2008 'more everything'. Dat kreeg u ook.

In twintig jaar Knack Focus glipte bij de recensies af en toe een belangrijk album door de mazen van ons net. Dat zetten we deze zomer recht.

...

De artiestErykah Badu, in 1971 geboren als Erica Abi Wright, is de onbetwistbare hogepriesteres van de hedendaagse r&b en neo-soul, in 1971 geboren als Erica Abi Wright. Haar debuut uit 1997, Baduizm, was meteen goed voor een karrenvracht aan prijzen, en in 2000 was Mama's Gun de vrouwelijke evenknie van die andere neo-soulklassieker uit datzelfde jaar, Voodoo van d'Angelo. Het album'More action, more excitement, more everything', klinkt het in de intro van New Amerykah Part One, Badu's vierde album, en die belofte wordt ruimschoots ingelost. Badu schreef en componeerde de plaat grotendeels thuis op een laptop en via het internet. Een artistieke bevrijding, zo bleek, een uitweg uit haar writer's block en de poort naar een door Pink Floyd en Stevie Wonder beïnvloede, even eclectische als caleidoscopische expeditie langsheen p-funk, psychedelische soul, elektronica en sociaal bewogen r&b. Zo plantte de track Master Teacher Medley - met dank aan coauteur Georgia Anne Muldrow - het muziekhistorische zaadje voor het begrip 'stay woke'. My People, gebaseerd op de gelijknamige song van Eddie Kendricks uit 1972, is een protesthymne die anno 2020 even hard prikkelt als het traangas van Trump: 'Before we go out on the streets / This is what we got started, solid gold / And we getting ready to do a little disorder.' De uit spirituele nevelen opkringelende hiphophommage The Healer - 'It's bigger than religion' - is dan weer een van de grootste r&b-plakkers ooit. Punt. De nasleepMet het uit dezelfde opnamesessies samengestelde New Amerykah Part Two (Return of the Ankh) maakte Badu in 2010 haar verdiende rentree in dit blad, en sindsdien was ze niet meer weg te denken. Niet met nieuwe albums, want die zijn er - de middelmatige mixtape But You Can't Use My Phone (2015) buiten beschouwing gelaten - nog steeds niet van gekomen. Wel als dé referentie bij alle vooruitstrevende, buiten de geijkte paden van de r&b denkende artiesten als Janelle Monáe, Solange, The Internet, Jamila Woods en KeiyaA. All hail the queen!