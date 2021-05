Maak kennis met Mustafa, de Canadese singer-songwriter die urgente folk maakt en samenwerkt met The Weeknd, Jamie xx, James Blake en Jonas Brothers.

Aka: Mustafa Ahmed

...

Tot voor kort opereerde Mustafa onder de alias Mustafa the Poet. Poëzie was ook de eerste liefde van de Canadees. Op zijn twaalfde maakte hij al naam door een gedicht over zijn leven in Regent Park, een wijk in Toronto die doorgaans wordt geassocieerd met bendes en geweld, voor te dragen tijdens een lokaal filmfestival. Enkele jaren later won hij wedstrijden met zijn spoken word, deelde Drake een van zijn gedichten op Instagram en werd hij door premier Justin Trudeau eigenhandig uitgekozen om te zetelen in zijn jeugdraad. Intussen zette Mustafa ook zijn eerste muzikale stappen. Hij schreef songs voor The Weeknd, Camila Cabello en Jonas Brothers. En hij richtte samen met enkele jeugdvrienden Halal Gang op, het hiphopcollectief waar ook rapper Smoke Dawg, die drie jaar geleden werd vermoord bij een schietpartij, deel van uitmaakte. Het is dan ook geen toeval dat Mustafa's eerste soloplaat, die deze week verschijnt, When Smoke Rises heet: de nummers gaan haast allemaal over rouwen, woede, de liefde voor zijn gemeenschap, de vooroordelen van buitenstaanders en het wapengeweld dat zoveel van zijn vrienden het leven kost. Alleen verspreidt hij zijn boodschap niet langer via hiphop, poëzie of jeugdraden, maar via kwetsbare en urgente folksongs. Bovendien werken de grote sterren dit keer voor hém: op When Smoke Rises hoort u onder meer James Blake, Jamie xx en Sampha aan het werk. Een willekeurige quote: 'Ik ben nog nooit zo trots geweest als toen ik deze muziek speelde voor mijn vrienden, mijn zussen en de vrouwen van mijn gemeenschap. De gesprekken die we nadien hebben gevoerd, zouden er anders nooit zijn geweest.'