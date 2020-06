645AR, een 22-jarige rapper uit New York, maakt furore dankzij zijn bezwerende piepstem. Hiphopfans zijn er nog niet uit of ze hem serieus kunnen nemen, maar dat doet de artiest zelf alvast wel.

Een hoge stem kan ook je luistercijfers in de lucht doen gaan. 645AR is dankzij zijn bizarre stemgebruik een van de meest polariserende rappers van het moment. Zijn al even bizarre artiestennaam is een combinatie van de initialen van zijn naam en van het huisnummer waar de rapper opgroeide. 645AR werd geboren als Austin Alan Rochez in The Bronx, New York City. Hij verhuisde later naar Atlanta, de broeihaard van rapgiganten als Future en Migos die hun weg naar de top mompelden met raps over codeïne en het straatleven. In die creatieve cirkel begaf Rochez zich. Zo mocht hij onder meer de ondertussen doorgebroken Lil Yachty onder zijn vrienden rekenen. Dat klinkt allemaal als de levensloop van een doorsnee rapper, tot je hem op Spotify opzoekt. In Atlanta vond 645AR zijn unieke sound, net door zich af te zetten tegen het populaire Atlanta-geluid vol ratelende hihats en gedrogeerde raps. 'Ik kon me niet vinden in de hiphop van mijn vrienden. Dus besloot ik dan maar om zelf de muziek te maken die ik wilde horen', vertelt hij aan muziekwebsite Pigeons & Planes. Na wat experimenten in de studio werd zijn karakteristieke piepstemmetje geboren.De virale hit 4 Da Trap is het visitekaartje van 645AR. Het nummer werd berucht toen sociale media-persoonlijkheid DJ Akademiks het nummer repostte, omdat ook hij gefascineerd was door het nieuwe geluid dat om de hoek kwam piepen. Aanvankelijk lijkt het nummer niet meer dan hiphop-eenheidsworst. De beat is niet bepaald origineel en het rokerige huiskamersfeertje van de videoclip deden verschillende beginnende rappers hem al voor. Alleen het door Sesamstraat geïnspireerde logo dient als waarschuwing voor het cartooneske geluid dat volgt. 645AR klinkt alsof hij voor de opnames een flinke dosis helium heeft geïnhaleerd. Er mogen dan wel enkele effecten op zijn stem zitten om die atmosferischer te maken, de toonhoogte is onbewerkt. Met een hoge stem draagt 645AR zijn hart op de tong. 'Mensen maken grapjes over hoe ik klink, maar ze luisteren niet naar wat ik zeg. Ik vertel echte verhalen over het straatleven en over hoe je eraan kan ontsnappen', vertelt hij in de 'Genius Verified'-serie, een reeks video's op YouTube waarin artiesten hun teksten uitleggen.Wie dit geluid voor het eerst hoort, schrijft het inderdaad snel af als een grap. 645AR lijkt zich er ergens ook wel bewust te zijn van hoe campy hij klinkt. Zijn profielfoto op Soundcloud is een parodie op Mickey Mouse. In de clip voor In Love With A Stripper verkleint hij zichzelf zoals Alice doet in Alice in Wonderland, tot het kinderstemmetje bij zijn formaat past. Maar een grappige uitstraling en oprechte verhalen hoeven elkaar niet uit te sluiten. 645AR neemt zijn unieke rapstijl serieus genoeg om hem maandenlang te perfectioneren. Ook rappers als Playboi Carti maakten al een stijlkenmerk van hun babystem. In een muzieklandschap waar traprappers moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn, heeft 645AR alvast de sleutel tot succes gevonden.