In Antwerpen hervat het Openluchttheater (OLT) Rivierenhof volgende week zijn concertreeks 'Take Care' nu professioneel georganiseerde evenementen die aan het sectorprotocol voldoen, weer toegelaten zijn in de provincie.

Take Care is een samenwerking met onder meer Trix en De Studio waar lokale en Belgische artiesten optreden voor - gezien de huidige coronaregels - maximaal 200 personen.

De komende weken staan nog concerten van onder meer Admiral Freebee, Compact Disk Dummies, Stef Kamil Carlens en School is Cool gepland. Pianist Jef Neve geeft op 23 augustus een 'ochtendglorenconcert' om 5.30 uur. Er staan ook enkele filmavonden op het programma met onder meer Anyway The Wind Blows, The Untouchables en The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.

Voor sommige concerten die de voorbije weken niet mochten doorgaan, werd een nieuwe datum gevonden. Tickethouders van geannuleerde en verplaatste shows worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, klinkt het bij OLT Rivierenhof. De ticketverkoop voor de komende voorstellingen wordt meteen opnieuw opgestart.

OLT Rivierenhof neemt een reeks maatregelen om de concerten veilig te laten verlopen. Zo is er een mondmaskerplicht voor wie 12 jaar en ouder is, gebeurt betalen volledig cashless en is er een circulatieplan uitgestippeld zodat bezoekers elkaar zo weinig mogelijk kruisen. (Belga)

