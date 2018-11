'Nooit meer een Tietloze': campagne pleit voor meer vrouwen in De Tijdloze

Drie nummers van Fleetwood Mac, eentje van de Pixies met (toen nog) bassiste Kim Deal en Troy van Sinéad O' Connor: dat was vorig jaar de vrouwelijke vertegenwoordiging in De Tijdloze, de lijst met klassiekers die Studio Brussel elk jaar op 31 december uitzendt. Zelfs als je de stem van Ellen Foley meetelt op Meat Loafs Paradise by the Dashboard Light , blijft dat weinig. Te weinig, vindt RoSa vzw, een expertisecentrum voor gelijke kansen. Met een campagne onder de hashtag #Tietloze hoopt het centrum het tij te keren.

'Om er zeker van te zijn dat er minstens één extra soloartieste een plaats krijgt in de Tijdloze, roepen we massaal op om op Aretha Franklins topnummer Respect te stemmen', staat te lezen in een persbericht dat RoSa uitstuurde. Ter inspiratie stelde de vzw een lijst samen met vijfhonderd nummers van vrouwelijke artiesten. Daarnaast verkoopt de organisatie buttons met tekeningen van zangeressen als M.I.A. en Nina Simone.

Eline Van Hooydonck, de medewerkster van RoSa die de illustraties verzorgde, beargumenteerde eerder op KnackFocus.be het belang van vrouwen in De Tijdloze. 'De eerste stap naar verandering is beseffen dat je muziek- en filmfavorieten wel heel mannelijk geïnspireerd zijn. De bewustmaking daaromtrent is noodzakelijk en daarin speelt een 'onnozele' lijst als De Tijdloze een cruciale rol. Studio Brussel zet immers de voorkeuren van heel Vlaanderen op de kaart', schreef ze toen.

'Uit bewustzijn volgt verandering en, in een ideaal toekomstbeeld, de evolutie naar meer vrouwen in de film- en muziekwereld. Onthoud dat, in een wereld waarin vrouwen nog steeds op oneindig veel manieren ondervertegenwoordigd zijn, drie eenvoudige stemmen ervoor kunnen zorgen dat straffe vrouwelijke legendes eindelijk hun verdiende plek kunnen opeisen.'