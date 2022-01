Van 1 tot en met 3 juli 2022 gaat Paradise City festival opnieuw door op het domein van Kasteel Ribaucourt in Perk. Een line-up is er nog niet, maar toch kan de organisatie al een mooie pluim op haar hoed zetten. De organisatie A Greener Festival bekroonde Paradise City voor de tweede keer op rij met vier sterren, het maximum, wat betekent dat het tot de wereldtop van groene festivals behoort.

Die eretitel kreeg Paradise City toegewezen vanwege de vorige, groene editie in 2021. De organisatie van het festival had een tienstappenplan uitgetekend om de co2-uitstoot over de gehele lijn te verminderen. Daardoor was de uitstoot per bezoeker in 2021 met 16% gedaald.

Dit jaar neemt het festival een belangrijke nieuwe stap om die uitstoot nog lager te doen worden. Uit een rapport bleek dat het transport van de bezoekers de grootste vervuiler was. Daarom zullen er tijdens de komende editie voor het eerst nachttreinen ingelegd worden, waardoor festivalganger hun ecologische afdruk nog meer kunnen verkleinen.

Het festival belooft een 'verrassende line-up met persoonlijkheid, diversiteit en diepgang'. Welke artiesten daar precies voor zullen zorgen, is nog niet bekend. Wie toch al overtuigd is om een ticket aan te schaffen, kan dat vanaf vandaag om 16u doen op de website van het festival.

Die eretitel kreeg Paradise City toegewezen vanwege de vorige, groene editie in 2021. De organisatie van het festival had een tienstappenplan uitgetekend om de co2-uitstoot over de gehele lijn te verminderen. Daardoor was de uitstoot per bezoeker in 2021 met 16% gedaald.Dit jaar neemt het festival een belangrijke nieuwe stap om die uitstoot nog lager te doen worden. Uit een rapport bleek dat het transport van de bezoekers de grootste vervuiler was. Daarom zullen er tijdens de komende editie voor het eerst nachttreinen ingelegd worden, waardoor festivalganger hun ecologische afdruk nog meer kunnen verkleinen.Het festival belooft een 'verrassende line-up met persoonlijkheid, diversiteit en diepgang'. Welke artiesten daar precies voor zullen zorgen, is nog niet bekend. Wie toch al overtuigd is om een ticket aan te schaffen, kan dat vanaf vandaag om 16u doen op de website van het festival.