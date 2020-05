De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat er zeker tot 30 juni geen culturele evenementen mogen plaatsvinden. De koepelorganisatie van muziekfestivals is niet verrast, maar hoopt op duidelijkheid.

'We zijn de eerste sector die moest stoppen en zullen de laatste zijn die mag herbeginnen', reageert Serge Platel van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad besliste dat er zeker tot eind juni geen culturele evenementen kunnen plaatsvinden.

Platel stelt dat de muziekfestivalsector niet concreet betrokken was bij het overleg rond de volgende fase van de exitstrategie. 'Niemand verwachtte dat ook', geeft hij aan. 'Het was al langer duidelijk dat wij nog niet aan de beurt zouden komen. We hebben er ook begrip voor, want de gezondheid gaat voor.'

De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen roept de overheid wel op om toch zo snel mogelijk met een plan op de proppen te komen om evenementen weer te kunnen laten plaatsvinden. 'Het zou natuurlijk mooi zijn als er tijdens de zomer toch al kleinere evenementen mogelijk zouden zijn', zegt Platel. 'De nood bij het publiek is ook groot, dus het valt te vrezen dat sommige mensen ervoor zullen kiezen om clandestiene zaken te organiseren zoals dat vroeger bijvoorbeeld gebeurde met raves. Dan lijkt het ons beter om te gaan voor een gerichte en geregelde heropstart, met de nodige maatregelen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.' (Belga)

