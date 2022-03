En nog het liefst met Skrillex.

Komende zaterdag vormt de Gentse Vooruit opnieuw het decor voor Out the Frame, een festival dat tegelijk alle facetten van hiphop viert en aantoont dat zulke opdeling in genres eigenlijk zinloos is. Op de affiche prijken vele rappers, maar bijvoorbeeld de bezwerende dub van The Bug & Dis Fig of de melancholische luisterliedjes van IKRAAAN vinden er ook een thuis, zonder als vreemde eend aan te voelen.

Een van de uitgenodigde artiesten die dat lak aan genreconventies het best belichaamt is Rare Akuma, die met zijn nieuwe album dirtytwominus onder de arm naar de Vooruit komt afzakken.

In 2019 stond je al eens op Out the Frame. Kijk je ernaar uit om terug te keren?

Rare Akuma: Zeker! Natuurlijk heb ik er zin in, na die hele coronaperiode.

Het is een hiphopfestival, en ik moet toegeven dat ik jouw album in mijn platenkast ook bij 'hiphop' zou zetten, al voelt Dirtytwominus gevarieerder dan dat.

Rare Akuma: Persoonlijk zie ik het anders. Niet alles waarop gerapt wordt, is hiphop. Ik vind het een rare situatie, naar mijn gevoel plaatsen willen media muziek altijd in genres plaatsen, terwijl dat voor de artiesten zelf niet hoeft. Op Dirtytwominus staan allerlei nummers die gaan van punk en metal tot zelfs drum & bass. Ik zou er ook geen prijs van 'beste hiphopalbum' mee willen winnen omdat ik die categorisering niet juist vind. Bij iemand als IKRAAAN zie je hetzelfde gebeuren: zij wordt altijd hiphop genoemd, terwijl haar muziek daar weinig mee te maken heeft. Ik vind het altijd een beetje disrespectful om artiesten op die manier in een bepaalde doos te forceren. Wat mij betreft hoeft er geen naam geplakt te worden op wat ik doe.

Zelf heb je je muziek wel al 'ragecore' genoemd.

Rare Akuma: Ja, maar dat is al lang geleden. Nog in 2017, toen ik enkel beats producete. Nu maak ik alles, zonder het een naam te geven.

Je albumtitel, Dirtytwominus, is een verwijzing naar de Belgische landcode. Toch wordt er vaak beweerd dat je in het buitenland populairder bent dan hier. Ervaar je dat zelf ook zo?

Rare Akuma: Ik vind dat nogal dubbel. Als ik op mijn sociale media of naar mijn streams kijk, dan valt het inderdaad op dat mijn lof vaak uit het buitenland komt. In het dagelijkse leven of tijdens shows merk ik daar echter niets van. Ik zou ook niet snel met artiesten uit het buitenland samenwerken.

Je lijkt wel door zowat heel de Belgische scene te kunnen navigeren. Je werkte al samen met Zwangere Guy en Dvtch Norris, maar eveneens met Yung Mavu of Kleine Crack, en op je nieuwe plaat horen we zelfs Tsar B opduiken.

Rare Akuma: Ik denk dat ik alle genres aankan en dat ik met letterlijk iedereen een track kan maken. Soms luister ik naar een artiest die iets compleet anders doet dan ik, maar als ik dat ga analyseren en met die mensen ga samenzitten, dan kan er altijd iets ontstaan. Ik houd van alle muziek, en die ideeën blijven komen, dus waarom zou ik die niet uitwerken?

Veel artiesten blijven nochtans vasthouden aan een typerende stijl.

Rare Akuma: Ik ken veel artiesten die wel willen experimenteren, maar het niet goed durven omdat het niet in hun hokje past. Daarnaast zijn er ook veel muzikanten die wel vernieuwende nummers gemaakt hebben, maar die van het management niet mogen uitbrengen. Tegen mij kan m'n label zulke dingen gelukkig niet zeggen. Ik heb van in het begin van mijn carrière al zoveel uiteenlopende dingen gedaan, dat mensen dat nu van mij verwachten. (lacht)

Als je met iedereen kan samenwerken: heb je een stoute droom voor een ultieme collab?

Rare Akuma: Sowieso Skrillex.

Echt?

Rare Akuma: Ja, man. De meeste mensen verwachten dat niet, maar Skrillex is echt de reden dat ik muziek ben beginnen maken. Ook op dat vlak zit mijn smaak heel breed. Dubstep en EDM zijn een tijdje famous geworden en mensen zijn er dan op beginnen neerkijken, maar Skrillex had echt een eigen stem. Hij is echt One of the biggest inspirations.

Ten slotte: als kenner van de scene, wie moeten we volgens jou in de gaten houden?

Rare Akuma: Ga zeker IKRAAAN checken op Out the Frame. Verder moet je zeker Renegades in Power volgen, een collectief waar ik bij betrokken ben en dat heel coole dingen doet. En uiteraard: stream my album! (lacht)

Dirtytwominus van Rare Akuma is nu te beluisteren via de gebruikelijke kanalen. Op zaterdag 26 maart treedt Rare Akuma in het kader van Out the Frame op in de Vooruit.

Komende zaterdag vormt de Gentse Vooruit opnieuw het decor voor Out the Frame, een festival dat tegelijk alle facetten van hiphop viert en aantoont dat zulke opdeling in genres eigenlijk zinloos is. Op de affiche prijken vele rappers, maar bijvoorbeeld de bezwerende dub van The Bug & Dis Fig of de melancholische luisterliedjes van IKRAAAN vinden er ook een thuis, zonder als vreemde eend aan te voelen. Een van de uitgenodigde artiesten die dat lak aan genreconventies het best belichaamt is Rare Akuma, die met zijn nieuwe album dirtytwominus onder de arm naar de Vooruit komt afzakken.In 2019 stond je al eens op Out the Frame. Kijk je ernaar uit om terug te keren?Rare Akuma: Zeker! Natuurlijk heb ik er zin in, na die hele coronaperiode. Het is een hiphopfestival, en ik moet toegeven dat ik jouw album in mijn platenkast ook bij 'hiphop' zou zetten, al voelt Dirtytwominus gevarieerder dan dat.Rare Akuma: Persoonlijk zie ik het anders. Niet alles waarop gerapt wordt, is hiphop. Ik vind het een rare situatie, naar mijn gevoel plaatsen willen media muziek altijd in genres plaatsen, terwijl dat voor de artiesten zelf niet hoeft. Op Dirtytwominus staan allerlei nummers die gaan van punk en metal tot zelfs drum & bass. Ik zou er ook geen prijs van 'beste hiphopalbum' mee willen winnen omdat ik die categorisering niet juist vind. Bij iemand als IKRAAAN zie je hetzelfde gebeuren: zij wordt altijd hiphop genoemd, terwijl haar muziek daar weinig mee te maken heeft. Ik vind het altijd een beetje disrespectful om artiesten op die manier in een bepaalde doos te forceren. Wat mij betreft hoeft er geen naam geplakt te worden op wat ik doe.Zelf heb je je muziek wel al 'ragecore' genoemd.Rare Akuma: Ja, maar dat is al lang geleden. Nog in 2017, toen ik enkel beats producete. Nu maak ik alles, zonder het een naam te geven.Je albumtitel, Dirtytwominus, is een verwijzing naar de Belgische landcode. Toch wordt er vaak beweerd dat je in het buitenland populairder bent dan hier. Ervaar je dat zelf ook zo?Rare Akuma: Ik vind dat nogal dubbel. Als ik op mijn sociale media of naar mijn streams kijk, dan valt het inderdaad op dat mijn lof vaak uit het buitenland komt. In het dagelijkse leven of tijdens shows merk ik daar echter niets van. Ik zou ook niet snel met artiesten uit het buitenland samenwerken.Je lijkt wel door zowat heel de Belgische scene te kunnen navigeren. Je werkte al samen met Zwangere Guy en Dvtch Norris, maar eveneens met Yung Mavu of Kleine Crack, en op je nieuwe plaat horen we zelfs Tsar B opduiken.Rare Akuma: Ik denk dat ik alle genres aankan en dat ik met letterlijk iedereen een track kan maken. Soms luister ik naar een artiest die iets compleet anders doet dan ik, maar als ik dat ga analyseren en met die mensen ga samenzitten, dan kan er altijd iets ontstaan. Ik houd van alle muziek, en die ideeën blijven komen, dus waarom zou ik die niet uitwerken?Veel artiesten blijven nochtans vasthouden aan een typerende stijl.Rare Akuma: Ik ken veel artiesten die wel willen experimenteren, maar het niet goed durven omdat het niet in hun hokje past. Daarnaast zijn er ook veel muzikanten die wel vernieuwende nummers gemaakt hebben, maar die van het management niet mogen uitbrengen. Tegen mij kan m'n label zulke dingen gelukkig niet zeggen. Ik heb van in het begin van mijn carrière al zoveel uiteenlopende dingen gedaan, dat mensen dat nu van mij verwachten. (lacht)Als je met iedereen kan samenwerken: heb je een stoute droom voor een ultieme collab?Rare Akuma: Sowieso Skrillex.Echt?Rare Akuma: Ja, man. De meeste mensen verwachten dat niet, maar Skrillex is echt de reden dat ik muziek ben beginnen maken. Ook op dat vlak zit mijn smaak heel breed. Dubstep en EDM zijn een tijdje famous geworden en mensen zijn er dan op beginnen neerkijken, maar Skrillex had echt een eigen stem. Hij is echt One of the biggest inspirations.Ten slotte: als kenner van de scene, wie moeten we volgens jou in de gaten houden?Rare Akuma: Ga zeker IKRAAAN checken op Out the Frame. Verder moet je zeker Renegades in Power volgen, een collectief waar ik bij betrokken ben en dat heel coole dingen doet. En uiteraard: stream my album! (lacht)