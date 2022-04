Festival Dranouter heeft nieuwe namen aangekondigd voor deze zomer. Onder meer Tourist LeMC, Portland en Sylvie Kreusch werden aan de affiche toegevoegd. Daarmee is de line-up voor het festival bijna compleet.

Eerder werden voor Festival Dranouter al Rodrigo y Gabriela, Go_A, ZAZ, Intergalactic Lovers, Dadi Freyr, Madou en Kids With Buns aangekondigd. Daar doet de organisatie dinsdag nog een schepje bovenop. Met negen nieuwe namen is de affiche zo bijna vol. Voor de eerste festivaldag worden Portland, Monsieur Doumani en Marvara aan de line-up toegevoegd. Zaterdag 6 augustus zakken Tourist LeMC en Crossbones Trombones af naar Heuvelland. De laatste festivaldag krijgt bezoek van Make A Move, Sylvie Kreusch, Yong Yello en Flanders Ethno. 'Binnenkort gooit Festival Dranouter nog een flinke portie folkacts, DJ's, randanimatie, fanfares, straatanimatie, themabars & kleurrijke foodstanden in haar succesvolle mix', klinkt het bij de organisatie. Festival Dranouter vindt plaats op 5, 6 en 7 augustus. Tickets zijn te verkrijgen via de website.