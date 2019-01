Nieuw urbanfestival Vestiville haalt Asap Rocky en Lil Pump naar België

Vestiville, het nieuwe urbanfestival in het Lommelse Kristalpark, heeft voor de tweede keer namen aangekondigd. Bovenaan het verse lijstje staan vier grote namen uit de hiphopwereld: Asap Rocky, Meek Mill, Tory Lanez en Lil Pump. Zij vervoegen Cardi B, Future en Migos, die al eerder werden aangekondigd. Ook opkomende R&B-talenten Jacquees en Danileigh tekenen present, net als reggaetonster Nicky Jam, Davido, Vegedream en Niska.

Intussen maakte de organisatie van Vestiville komaf met de twijfels over het festival, waar Het Belang van Limburg enkele weken geleden over berichtte. Het Belang schreef toen onder meer over geruchten over veiligheidsproblemen en dat er met sommige namen op de line-up geen sluitend contract zou zijn gesloten.

Het schepencollege van Lommel, dat vorig jaar zijn principiële goedkeuring al had gegeven, ontvingt daarover bezorgde mails. 'De organisatoren hebben de tijd gehad om alles te weerleggen en dat hebben ze gedaan. De principiële goedkeuring om het festival te laten plaatsvinden, blijft dus behouden', zei schepen van Evenementen Peter Vanderkrieken (CD&V) daar vorige week over in Het Laatste Nieuws.