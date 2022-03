Op woensdag 25 en donderdag 26 mei vormt het Antwerps Provinciaal groendomein Rivierenhof het decor voor het nieuwe festival Unwind. Er wordt een podium geboden aan muzikanten, maar ook aan brouwerijen, wijnexperten en slowfood.

Het festival gaat door in het bekende OLT Rivierenhof, met daarnaast een tweede podium verstopt in het groen. De soundtrack wordt verzorgd door artiesten als Gabriel Rios, STUFF., Villagers en YĪN YĪN.

Naast de oren zal ook de tong verwend worden op het festival. Zo zullen de microbrouwerijen Cabardouche, Tipsy en Brussels Beer Project voor artisanale bieren zorgen. Wie liever een wijntje drinkt, kan terecht bij de Antwerpse natuurwijnexperten Roeland Fort en Daan Guelinx. Het eten wordt verzorgd door de 'vuurwizards' van Zouterover, die geen fastfood maar slowfood bereiden.

De festiviteiten gaan door op woensdag 25 en donderdag 26 mei. Wie daarna nog niet uitgefeest is, kan op donderdagavond in de Antwerpse Trix terecht voor een afterparty.

De volledige line-up, alsook de tickets, vindt u op de website van het festival.

