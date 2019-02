Niels Destadsbader is koning van de MIA's, 'Zoutelande' is Hit van het Jaar

Zijn laatste plaat Dertig was afgelopen jaar het meest verkochte album in Vlaanderen, zijn twee Sportpaleisconcerten verkocht hij moeiteloos uit en hij loodste, onder meer dankzij zijn deelname aan Liefde voor Muziek vijf nummers in de Ultratop. 2018 was met andere woorden het jaar van Niels Destadsbader, tot spijt van wie het benijdt. Dat bleek opnieuw donderdagavond tijdens de uitreiking van de MIA's. Destadsbader pakte maar liefst vijf awards in de categorieën 'Album', 'Nederlandstalig', 'Pop', 'Solo man' en 'Vlaams populair'. Voor de prijs van Hit van het Jaar moest Destadsbader, net als Regi en Lost Frequencies, het wel afleggen tegen Zoutelande, de uit het Duits vertaalde oorwurm van BLØF en Geike Arnaert.

Angèle, samen met Arnaert de enige vrouw die dit jaar in de prijzen viel, begon net als Destadsbader met zeven nominaties aan de avond en mocht uiteindelijk met drie awards naar huis, 'Doorbraak', 'Artwork' en 'Solo vrouw'. Ook zij heeft een boerenjaar achter de rug, met haar goed onthaalde debuutalbum Brol, hits Je veux tes yeux en La thune en een geslaagde festivalzomer die haar onder meer naar Rock Werchter bracht.

Bazart blijft dan weer onder de verwachtingen. De groep sleepte de afgelopen twee jaar zeven MIA's in de wacht, maar moet het in het jaar dat ze haar tweede album uitbracht met één exemplaar doen, dat voor 'Groep'.

Tamino ('Alternative') won voor het eerst een MIA, net als Bram 'The Bony King of Nowhere' Vanparys ('Auteur/Componist') en David Poltrock, de toetsenist van onder meer De Mens ('Muzikant'). Tourist LeMC ('Urban') en Arsenal ('Live Act') ontvingen allebei de derde MIA in hun carrière.

Een nog vastere klant op het prijzencircus van Vlaamse muziek is Lost Frequencies, die voor de vierde keer op rij de MIA voor 'Dance' kreeg en zo onder meer Soulwax en Charlotte De Witte vloerde. Stromae zegevierde voor de vierde keer in de categorie 'Videoclip' met de video van Défiler. De Brusselse popkoning zit inmiddels al aan zeventien MIA's, een record.

Eerder maakte de organisatie al bekend dat The Scabs, die dit jaar veertig jaar bestaan, een Lifetime Achievement Award kregen. Ook de oprichters van platenlabel PIAS, Michel Lambot en Kenny Gates, kregen een carrièreprijs van de muzieksector.