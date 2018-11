Niels Destadsbader en Angèle topfavorieten voor de MIA's

Nadat Angèle eerder deze maand de Red Bull Elektropedia Awards domineerde, voert ze ook de nominatielijst van de MIA's aan. Het popfenomeen is maar liefst zeven keer genomineerd, onder meer in de categorieën Solo Vrouw, Pop, Doorbraak en Auteur/Componist. De jonge Brusselse moet de favorietenrol delen met Niels Destadsbader. De razend populaire zanger, die onlangs nog twee keer het Sportpaleis vulde, kan awards winnen in categorieën als Solo Man, Vlaams Populair, Nederlandstalig en Live Act. Ook Tamino (5 nominaties), Tourist LeMC (4), Bazart, Blackwave en Whispering Sons (elk 3) kunnen hun prijzenkast gevoelig uitbreiden.

Opvallend: in maar liefst acht van de zeventien categorieën kan iemand zichzelf opvolgen. Zo kan Coely, net als vorig jaar, de MIA's voor Solo Vrouw en Urban winnen. Bazart is genomineerd voor Groep en Nederlandstalig, awards die het trio ook al in 2016 en 2017 won. Vlaams Populair gaat dan weer wellicht voor de derde keer op rij naar Niels Destadsbader. Lost Frequencies is zelfs al sinds 2015 de koning van de Dance-categorie.

Een van de belangrijkste prijzen, die voor Hit van het jaar, kan wel eens naar een groep Nederlanders gaan. Uiteraard gaat het om de heren van BLØF, die met wat hulp van Geike Arnaert hun tweede adem hebben gevonden in de Lage Landen en genomineerd zijn voor Zoutelande. Om in de prijzen te vallen, moet het nummer wel de liedjes van Niels Destadsbader (Verover mij), Lost Frequencies ft. Zonderling (Crazy) en Regi ft. Jack Reese (Ellie) verslaan.

Nog een genomineerde die in het oog springt is Madensuyu, dat dit jaar een einde maakte aan zijn bestaan en 'postuum' nog een MIA kan winnen voor het artwork van zijn laatste plaat Current. Verder kan Stromae, tot nader order de MIA-koning met zestien beeldjes, zijn zeventiende award winnen met de videoclip van Défiler.

Begin november werd al bekendgemaakt dat The Scabs tijdens de liveshow de Lifetime Achievement Award in ontvangst mogen nemen voor hun indrukwekkende muzikale carrière. Later volgt er meer nieuws over de Sector Lifetime Achievement Award. De muzieksector kiest ook de winnaars in de categorieën Artwork, Auteur/Componist, Live Act, Muzikant en Videoclip. In de andere categorieën kan en mag iedereen van 30 november tot en met 9 december meestemmen op de website van Eén. De MIA's worden uitgereikt op 7 februari volgend jaar.

ALBUM

Tamino - Amir

Angèle - Brol

Niels Destadsbader - Dertig

Tourist LeMC - We Begrijpen Mekaar

SOLO MAN

Niels Destadsbader

Novastar

Tamino

Tourist LeMC

SOLO VROUW

Angèle

Axelle Red

Coely

Emma Bale

DOORBRAAK

Angèle

blackwave.

OT

Whispering Sons

GROEP

Bazart

Black Box Revelation

blackwave.

Hooverphonic

ALTERNATIVE

Faces On TV

Tamino

The Bony King of Nowhere

Whispering Sons

DANCE

Charlotte de Witte

Lost Frequencies

Regi

Soulwax

NEDERLANDSTALIG

Bazart

Frank Vander linden

Niels Destadsbader

Tourist LeMC

POP

Angèle

Milo Meskens

Niels Destadsbader

Oscar and the Wolf

URBAN

blackwave.

Coely

Stikstof

Tourist LeMC

VLAAMS POPULAIR

Barbara Dex

Christoff

Helmut Lotti

Niels Destadsbader

HIT VAN HET JAAR

Lost Frequencies & Zonderling - Crazy

Regi feat. Jake Reese - Ellie

Niels Destadsbader - Verover Mij

BLØF feat. Geike Arnaert - Zoutelande

ARTWORK

Angèle - Brol

Madensuyu - Current

Soulwax - Essential

Whispering Sons - Image

AUTEUR/COMPONIST

Angèle Van Laeken (Angèle)

Bram Vanparys (The Bony King of Nowhere)

Joost Zweegers (Novastar)

Tamino-Amir Moharam Fouad (Tamino)

LIVE ACT

Arsenal

Niels Destadsbader

Oscar and the Wolf

Tamino

MUZIKANT

Bert Dockx

David Poltrock

Fulco Ottervanger

Jo Hermans

VIDEOCLIP

Angèle - La Loi de Murphy

Bazart - Grip (omarm me)

Black Box Revelation - Tattooed Smiles

Stromae - Défiler