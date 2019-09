Vier maanden nadat hij met zijn Conversations-tour De Roma inpakte, heeft Nick Cave nieuwe Belgische voorstellingen aangekondigd. In januari volgend jaar strijkt hij neer in de Bozar.

Vragen beantwoorden van fans en af en toe een liedje spelen: dat is in een notendop het concept van Nick Caves Conversations-tour. Geen wonder dat de Belgische halte op zijn tournee, afgelopen mei in De Roma, in een wip was uitverkocht. 'Een grootse ervaring', schreef Knack-journalist Stijn Tormans achteraf. 'Zo'n avond om later, in moeilijke momenten, weer op te roepen.'

Voor de vele duizenden pechvogels die geen kaartjes konden bemachtigen - of voor wie meer vragen heeft voor Cave dan hij in Antwerpen kon stellen - heeft de Australiër twee extra Belgische data aangekondigd. Op 30 en 31 december komt hij naar de Bozar in Brussel. Tickets kosten tussen de 24 en 84 euro en gaan in verkoop vanaf vrijdag 6 september om 11 uur.