Nick Cave komt naar De Roma voor muziek en gesprekken

Komt er ooit nog een reünie van Grinderman? Gelooft u nog altijd niet in een interventionist God? En welke kleur heeft de linkerhand als de rechter rood is? Het zijn maar enkele vragen die een mens zou kunnen stellen aan Nick Cave.

En dat kunnen mag u letterlijk nemen, want Cave brengt zijn Conversations-concept op 29 mei naar de Antwerpse Roma. Dat betekent dat iedereen in de zaal voor de vuist vragen mag stellen aan de Australische rocker, die tussendoor enkele van zijn beste nummers op de piano speelt.

'Een oefening in verbondenheid', omschrijft Cave het zelf, wat ineens ook een mooie metafoor is voor zijn carrière de laatste jaren. Zijn concerten, waaronder zijn prachtige set op Rock Werchter vorig jaar, zijn bijna séances geworden en op zijn blog The Red Hand Files beantwoordt Cave uitvoerig de vragen van zijn luisteraars. Soms gaan die zelfs viraal, zoals de repliek die hij onlangs neerschreef voor een tienjarige fan die om advies vroeg. 'Op jouw leeftijd naar The Bad Seeds luisteren is gelijk aan het bezitten van geheime kennis', antwoordde Cave toen.