Neil Young kondigt concert aan in het Sportpaleis

Belgische fans die lid zijn van de Neil Young Archives, konden daar vandaag een fijne verrassing ontdekken: een concertaankondiging van de inmiddels 73-jarige bard, op 9 juli in het Antwerpse Sportpaleis. Het was ook in die zaal dat Young drie jaar geleden voor het laatst op Belgische bodem speelde.

Het moge duidelijk zijn dat Neil Young, die naar Antwerpen komt met zijn begeleidingsband Promise of the Real, ook op zijn oude dag niet stilzit. Sinds zijn vorige Belgische concert bracht hij twee reguliere albums uit (Peace Trail en The Hitchhiker), releasete hij drie platen in zijn Archives-reeks en componeerde hij de soundtrack van Daryl Hannahs Paradox.

Via de Neil Young Archives worden fans doorgelinkt naar de ticketwebsite, waar de verkoop inmiddels begonnen is. Tickets kosten 90, 95 of 99 euro.