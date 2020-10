Amerika staat in brand, Frankrijk kondigt het hoogste dreigingsniveau aan en dan hebben we het nog niet eens over die pandemie gehad: het zijn griezelige tijden. Negen films en series waar je op Halloween niet nóg slechter van gaat slapen.

A Girl Walks Home Alone at Night (2014)

In de allereerste heuse 'Iraanse spaghettiwestern met vampieren' luistert hoofdpersonage The Girl overdag naar Iraanse indiebands. 's Nachts skate ze door Bad City op zoek naar miniramps en mannen die zich aan vrouwen vergrijpen, wiens bloed ze zonder al te veel gewetensproblemen kan drinken.

Buffy the Vampire Slayer (1997)

Buffy Summers is uitverkoren om vampieren te vermoorden, maar wil vooral een normale tiener zijn. Dat loopt mis wanneer haar nieuwe school per ongeluk op de poort van de hel gebouwd is en ze verliefd wordt op een vriendelijk bloedzuigend exemplaar. Doet dat een belletje rinkelen?

Carrie (1976)

Een gepest meisje met een religieuze moeder en telekinetische gaven neemt (per ongeluk) wraak op haar klasgenoten tijdens het schoolbal. Roald Dahl's Matilda voor volwassenen die zich niet hebben geamuseerd op de middelbare school.

Heathers (1988)

Veronica (een 16-jarige Winona Ryder) keert zich tegen haar gemene en populaire beste vriendinnen en slaat aan het moorden. Een ietwat problematische versie van Mean Girls, waar men op begrafenissen 3D-brilletjes draagt en spaghetti in wijwater kookt.

Interview with the Vampire (1994)

Brad Pitt vormt samen met Tom Cruise een vampierenkoppel met relatieproblemen dat een wees (een 11-jarige Kirsten Dunst) adopteert. Het is de allereerste keer dat Cruise de slechterik speelt, en dat valt reuze mee. Al verliet Oprah Winfrey na tien minuten de cinemazaal omdat ze de film te donker vond. Of dat aan haar lag, mag je zelf beslissen.

Jennifer's Body (2009)

In Jennifer's Body wordt Megan Fox na een mislukt ritueel van een satanistische indierockband een zombiecheerleader die zich voedt met jongensbloed. Ze kreeg voor haar rol een Razzie Award voor 'slechtste actrice', al lag dat vooral aan de marketing van de film. Die sprong op het succes van Megan Fox als sekssymbool, en liet zo zowel hitsige tienerjongens, filmcritici als de slachtoffers in kwestie teleurgesteld achter.

The Love Witch (2016)

Het is niet duidelijk of The Love Witch een parodie op genderstereotypen is, dan wel een erotische horrorfantasie voor wie heimwee heeft naar de jaren zestig. Een heks gaat op zoek naar de Liefde met behulp van een zelfgebrouwen liefdesdrankje. Tot blijkt dat ze haar dates liever niet in sync met hun emoties ziet, en maar komaf met ze maakt. Thank you, next.

Sleepy Hollow (1999)

Een mysterieuze ruiter zonder hoofd maakt mensen in het afgelegen dorpje Sleepy Hollow een kopje kleiner. Redder van dienst Johnny Depp probeert het hoofd koel te houden en Tim Burton kreeg voor dat alles een Oscar.

Society (1989)

High school sweetheart Billy ontdekt dat zijn rijke ouders zich in hun vrije tijd bezighouden met wat we niet anders kunnen omschrijven dan lugubere orgieën voor wel heel flexibele aliens. Er is in de hele film geen druppel bloed te zien, maar er komt wel soms eens een hoofd piepen op plaatsen waar mensen doorgaans geen hoofd horen te hebben. You win some you lose some.

