Het is uit met de liefde tussen Ariel Pink en Mexican Summer, het label dat sinds 2017 de platen uitbrengt van de muzikant en indielieveling uit Los Angeles, bij de burgerlijke stand beter bekend als Ariel Rosenberg. Voor wie niet vertrouwd is met de man: Pink bouwde sinds begin jaren 2000 een indierockoeuvre uit met als hoekstenen doelbewust amateurisme, 60's- en 80's-nostalgie, en absurde teksten. Zijn doorbraak bij een breder publiek kwam er in 2010 met het album Before Today, dat hem de status van cultheld en hipsterfavoriet opleverde. Tegelijk is Ariel Pink ook een gecontesteerd figuur. In interviews zit hij niet verlegen om provocerende uitspraken of van de pot gerukte theorieën, hij ging de voorbije jaren regelmatig in de clinch met feministen en progressieven, en werd al meermaals beschuldigd van misogyn gedrag. Op 6 januari was Pink in Washington DC aanwezig op het 'Stop The Steal'-evenement van Donald Trump, voorafgaand aan de gewelddadige bestorming van het Capitool. Niet om de congresleden te belagen, wel om 'vredevol mijn steun voor de president te tonen', zoals Pink op Twitter schreef. Maar voor Mexican Summer een reden om de samenwerking te stoppen.Althans, daar stuurde Pink zelf op aan. 'They wasted no time', schreef hij nadat het label twee dagen later de stekker uit hun samenwerking trok. 'Red jezelf vrienden, cancel me now and turn me in before they come for you'. Maar toen kreeg het verhaal een staartje. Gisteren raakte bekend dat hij door zijn ex-vriendin, Charlotte Ercoli Coe, beschuldigd wordt van fysiek, seksueel, en psychologisch misbruik. Pink zou onder meer ook naaktfoto's van zijn ex verspreid hebben onder fans. En toen hij lucht kreeg van de beschuldigingen trachtte hij Coe, die ook ooit in zijn band speelde, het zwijgen op te leggen door ze gerechtelijk aan te klagen voor intimidatie, zonder succes. Of het nu de Trumpbijeenkomst was, de zoveelste beschuldigingen van wangedrag, of een combinatie van beide, bij Mexican Summer was de emmer duidelijk vol. Ariel Pink is dus helemaal niet 'gecanceld'. Hij heeft zichzelf de das omgedaan.Het weerhield de zanger niet om een bezoekje te brengen aan de rechtse tv-zender Fox News, en te getuigen over het groot onrecht dat hem was aangedaan. 'Musician's life ruined by cancel culture mob' las de pancarte. 'Mensen zijn zo gemeen', klonk het bedroefd tegen presentator Tucker Carlson.Zes jaar geleden, toen ik Pink interviewde voor Knack Focus, zong hij nochtans een ander deuntje. 'Het is flatterend hoeveel mensen me momenteel haten', zei hij toen zonder enige zweem van ironie, over de controverse rond z'n persoon. 'Ik meen het: als ze dan toch iemand moeten haten, laat het mij zijn'.Ik moet aan bepaalde politici denken bij zo'n uitspraak. Mannen die zich gemachtigd en entitled voelen, en zich volop wentelen in de weerzin die ze opwekken. Want het zijn toch alleen maar politiek correcte huilebalken die zich storen aan hun uitspraken en daden. Ze zien overal bedreigingen en samenzweringen die hun superioriteitstatus aantast, en negatieve aandacht is ook aandacht. Dus gaan ze altijd maar verder in hun 'provocatieve' discours (ja, want het zijn non-conformisten, duh), en wanneer ze de grens van het fatsoen overschrijden, of op een andere manier tegen de lamp lopen, dan - en alleen dán - toeteren ze over cancel culture en vrijheid van meningsuiting. Ironisch trouwens, hoe zulke provocateurs veelal garen spinnen bij sociale media, tot die sociale media hen (of gelijkgestemden) op de vingers tikt wegens het schenden van de huisregels. Dan - en alleen dán - is Big Tech de baarlijke duivel. Die mening was ook Ariel Pink toegedaan, toen hij vorige maand opriep op tot een boycot van Facebook en co, wegens 'censuur'. Afgelopen nacht haalde hij zelf z'n Twitterprofiel en Instagrampagina offline. De controverse te veel, zo lijkt het. Ook een hatelijke klier gevonden worden en daar lol in hebben heeft zo z'n grenzen, blijkbaar.