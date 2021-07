De Nederlandse regering zet een streep door de festivalzomer. Meerdaagse evenementen mochten al tot begin augustus niet plaatsvinden, maar dat verbod wordt verlengd tot ten minste 1 september. Dat heeft premier Mark Rutte maandag bekendgemaakt.

Volgens Rutte is het op dit moment 'niet verantwoord' om dit soort evenementen te latend doorgaan. Het hertesten van bezoekers tijdens een festival zou logistiek niet goed te regelen zijn. Het besluit is genomen 'in overleg met de evenementensector', aldus Rutte.

Organisatoren van festivals komen in aanmerking voor compensatie voor de kosten die ze al hebben gemaakt. Door het besluit worden onder meer festivals als Lowlands, Down The Rabbit Hole en Mysteryland getroffen, die beide in augustus zouden plaatsvinden.

