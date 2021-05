Nederlandse rapper Lil' Kleine opgepakt op Ibiza

De Nederlandse rapper Lil' Kleine is in de nacht van zaterdag op zondag na een openingsfeest van hotel Oku in San Antonio op Ibiza gearresteerd door de Spaanse politie. Dat melden bronnen op het party-eiland aan het Nederlandse weekblad Privé, aldus de krant De Telegraaf.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Archiefbeeld: Lil' Kleine ontvangt een MTV European Music award.

Wat er precies is voorgevallen, wordt nog onderzocht. Volgens ooggetuigen kwam Jaimie Vaes, vriendin van de rapper en moeder van hun zoontje Lío, gewond en bebloed de lobby van de nieuwe hotspot binnen rennen, waarna de receptionist de politie waarschuwde. Ook haar kleding zou zijn gescheurd en de kamer van het stel bleek helemaal vernield. De politie heeft de artiest, die zich ergens in het pand zou hebben verstopt, meegenomen. Sindsdien zit hij vast. Zijn Nederlandse advocaat Nienke Hoogervorst laat aan Privé weten geen commentaar te kunnen of mogen geven. Wat er precies is voorgevallen, wordt nog onderzocht. Volgens ooggetuigen kwam Jaimie Vaes, vriendin van de rapper en moeder van hun zoontje Lío, gewond en bebloed de lobby van de nieuwe hotspot binnen rennen, waarna de receptionist de politie waarschuwde. Ook haar kleding zou zijn gescheurd en de kamer van het stel bleek helemaal vernield. De politie heeft de artiest, die zich ergens in het pand zou hebben verstopt, meegenomen. Sindsdien zit hij vast. Zijn Nederlandse advocaat Nienke Hoogervorst laat aan Privé weten geen commentaar te kunnen of mogen geven.