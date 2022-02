De livesector is niet tevreden met de versoepelingen die vrijdag zijn aangekondigd door het Overlegcomité. 'Men heeft met een bezettingsgraad van 70 procent gekozen voor de slechtst mogelijke interpretatie van code oranje. Dat is voor ons economisch niet leefbaar', aldus Mike Naert van het Live Sector Overleg, tevens directeur van Het Depot in Leuven.

Hij wijst erop dat de coronabarometer moest zorgen voor voorspelbaarheid, zodat de cultuursector plannen kon maken. 'Maar wat zien we in de praktijk? Het is nog altijd een puur politieke beslissing.' Een bezettingsgraad van 70 procent betekent volgens Naert dat optredens economisch niet leefbaar zijn. 'Men heeft niet naar ons geluisterd (...) Nochtans passen we het CST-ticket toe, dan is 70 procent disproportioneel'.

In de praktijk is de kalender voor februari grotendeels leeg, zelfs voor begin maart is dat het geval, geeft Naert toe. Hij wijst erop dat tegelijk zijn personeel nog amper een beroep kan doen op steunmaatregelen. 'Dat bewijst dat we in de onderste schuif liggen. De druk in de zorg stroomt niet over, terwijl wij wel aan het verdrinken zijn.'

De sector heeft nu alle hoop gevestigd op het volgende Overlegcomité. Als dan naar code geel wordt overgeschakeld, zouden alle beperkende maatregelen wegvallen. 'Laat ons hopen dat het gezond verstand dan terugkeert', pleit Naert.

Hij wijst erop dat de coronabarometer moest zorgen voor voorspelbaarheid, zodat de cultuursector plannen kon maken. 'Maar wat zien we in de praktijk? Het is nog altijd een puur politieke beslissing.' Een bezettingsgraad van 70 procent betekent volgens Naert dat optredens economisch niet leefbaar zijn. 'Men heeft niet naar ons geluisterd (...) Nochtans passen we het CST-ticket toe, dan is 70 procent disproportioneel'. In de praktijk is de kalender voor februari grotendeels leeg, zelfs voor begin maart is dat het geval, geeft Naert toe. Hij wijst erop dat tegelijk zijn personeel nog amper een beroep kan doen op steunmaatregelen. 'Dat bewijst dat we in de onderste schuif liggen. De druk in de zorg stroomt niet over, terwijl wij wel aan het verdrinken zijn.' De sector heeft nu alle hoop gevestigd op het volgende Overlegcomité. Als dan naar code geel wordt overgeschakeld, zouden alle beperkende maatregelen wegvallen. 'Laat ons hopen dat het gezond verstand dan terugkeert', pleit Naert.