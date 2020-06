De livemuzieksector lanceert een solidariteitsfonds, LIVE2020. Met dat fonds willen verschillende spelers geld inzamelen om perspectief te bieden aan de muzieksector, die zwaar getroffen werd door de coronacrisis.

Sinds midden maart is het akelig stil in onze muziekclubs, cultuurcentra en concertzalen, zegt de sector in een persbericht. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden alle culturele events verboden. Ook zomerfestivals zijn er dit jaar niet. 'De zo bloeiende livemuzieksector bloedt. Muzikanten, dj's, backliners, technici, concert- en festivalorganisatoren, podiumbouwers, boekingsagenten, managers, stagehands en zovele anderen staren naar lege agenda's.'

LIVE2020 wil geld inzamelen om hen perspectief te bieden, en relance-initiatieven te ondersteunen. 'Zolang de strenge preventiemaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus van kracht blijven, moeten we manieren vinden om liveconcerten en muziekfestivals te ondersteunen en te doen heropbloeien', verduidelijkt Mike Naert (Het Depot). 'De heropstart zal extra investeringen en nieuwe knowhow vragen.'

Het fonds steunen kan door een gift over te maken, een solidariteitsactie te organiseren of deel te nemen aan een van de acties die in het initiatief gebundeld worden onder het motto #unitedforlivemusic. LIVE2020 werd opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Wie als particulier of bedrijf LIVE2020 wil steunen, kan een gift doen via live2020.be. Bovendien worden ook allerhande solidariteitsacties ten voordele van het fonds opgestart. Zo brengt Rock Werchter een limited edition merchandise-lijn voor LIVE2020 in verkoop. De Ancienne Belgique biedt AB-mondmaskers te koop aan.

