Het Hasselts muziekcentrum Muziekodroom en de organisatie van Pukkelpop gaan in de nabije toekomst samenwerken.

De gesprekken tussen Muziekodroom en Pukkelpop liepen al enige tijd, maar de corona-uitbraak en de vraag van de Vlaamse overheid om actief op zoek te gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden, versnelden de uitvoering ervan. 'We hebben nood aan verjonging en verbreding als we het aanspreekpunt in Limburg willen blijven wanneer het gaat over pop- en rockmuziek', zegt Dries Vanderheyden, zakelijk directeur van Muziekodroom.

Muziekodroom heeft een professionaliseringsproces achter de rug - met een herpositionering, enkele nodige verbouwingen en de installatie van een nieuw management - en wil nu verbreden en verjongen. Voor de Pukkelpop-organisatie ligt het partnership volledig in het verlengde van haar ambitie om Humanistische Jongeren, de jongeren- en vrijwilligersafdeling van het festival, verder uit te bouwen en om ook doorheen het jaar events en workshops te organiseren.

Pop- en rockstad Hasselt

'In een wereld waar ook de cultuursector momenteel zware klappen krijgt, kan je maar beter klaar zijn voor een nieuwe toekomst. Dit betekent voor ons zoveel mogelijk versterken en verankeren', zegt Chokri Mahassine, festivalorganisator en voorzitter van Humanistische Jongeren. 'Met Humanistische Jongeren willen we investeren in de verdere uitbouw van Muziekodroom, zowel letterlijk als figuurlijk.'

Hasselt blijft de uitvalsbasis voor de toekomstige activiteiten, waarbij het socioculturele aspect zal primeren. Beide organisaties behouden hun eigen werking en onafhankelijkheid, maar er zal structureel worden samengewerkt aan de inhoudelijke invulling.

'De Muziekodroom staat bekend als een sterk muziekmerk, dat nu vervoegd wordt door het sterkste muziekmerk van Limburg', aldus schepen van Cultuur Joost Venken (RoodGroen+). 'Een kruisbestuiving van deze twee organisaties zorgt voor een extra inspanning op talentontwikkeling, waar wij als stad ook zeer hard op inzetten. Dit zet Hasselt extra op de kaart als pop- en rockstad.' (Belga)

