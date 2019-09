Drie jaar nadat het doek viel voor RifRaf is het muziekmagazine opnieuw verschenen, op papier dan nog wel. Om het weer tweemaandelijks te kunnen uitbrengen is de redactie een crowdfundingactie begonnen.

The National, Amenra en Raketkanon: met die namen pakt de redactie van muziekblad RifRaf uit in de eerste papieren editie nieuwe stijl. Die is dubbel zo dik als de laatste editie die drie jaar geleden verscheen. Toen werd RifRaf na bijna dertig jaar ten grave gedragen, onder meer wegens dalende inkomsten uit advertenties.

Een van de drijvende krachten achter de nieuwe start van RifRaf is Kristof Schurmans, organisator van Rock Herk, die in januari al bekendmaakte dat hij het iconische blad nieuw leven wilde inblazen. Schurmans en zijn ploeg willen het papieren magazine gratis houden en tegelijk een online betaalmuur optrekken. Daarachter moeten niet alleen muzieknieuws en recensies komen, maar ook documentaires, video's en podcasts.

Op papier is editie 0 voorlopig de enige, want om weer zes keer per jaar te verschijnen, is er extra geld nodig. Via een crowdfunding, ondersteund door een filmpje met onder anderen Stijn Meuris en Kirsten Lemaire, hoopt de ploeg achter RifRaf 50.000 euro op te halen. Op het moment van schrijven, donderdagvoormiddag 26 september, stond de teller al op bijna 30.000 euro.

Doneren aan RifRaf kan hier.